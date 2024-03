Latam concede status de fidelidade vitalício para clientes mais fiéis

São Paulo

A partir desta quinta-feira (7), clientes da companhia aérea Latam poderão usufruir dos privilégios do programa de fidelidade da companhia, o Latam Pass, de forma vitalícia. Em uma cerimônia no salão nobre do Theatro Municipal de São Paulo, a empresa anunciará que, anualmente, irá selecionar os passageiros mais fiéis de longo prazo para presenteá-los com o benefício.

Avião da Latam em manobra para decolagem na pista principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Inicialmente, 146 clientes Black e 654 clientes Platinum foram agraciados. Essas pessoas, que segundo a companhia foram os que mais escolheram a Latam para voar nos últimos anos, terão direito a check-in e embarque preferenciais, acesso às salas VIPs, atendimento exclusivo, upgrade de cabine cortesia, bagagem prioritária e alguns outros benefícios para o resto da vida.

"Esse é o nosso ‘muito obrigado’ e o maior reconhecimento que já demos para o nosso cliente mais fiel. Neste primeiro ano, 800 pessoas terão o privilégio de contar com uma categoria vitalícia. O nosso compromisso é seguir reconhecendo sempre quem mais escolhe a Latam na hora de voar", afirma Martin Holdschmidt, diretor geral do Latam Pass.

Normalmente, os status conquistados pelos clientes em programas de fidelidade são renovados a cada 12 meses —é preciso manter a frequência nos voos de uma determinada companhia ao longo de cada ano para não perder o status e os benefícios associados a eles. Com o novo benefícios, os clientes mais fiéis da empresa aérrea não precisarão mais se preocupar com a possível perda do seu status.

Para alcançar a categoria Black na Latam, por exemplo, é preciso acumular 80 mil pontos qualificáveis ao longo de cada ano. Os pontos são calculados a partir do valor em dinheiro gasto em passagens. Pelas regras da Latam, 80 mil pontos equivalem a R$ 32 mil reais gastos em passagens nacionais ou pouco mais de US$ 13 mil (cerca R$ 73 mil) em passagens internacionais.

Recentemente, a Latam também passou a realizar o embarque remoto dos seus clientes Black Signature, a mais alta categoria do programa, em Congonhas, com veículos elétricos da Audi —um dos mimos oferecidos aos que mais voam com a companhia.