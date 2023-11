Embarque remoto da Latam em Congonhas passa a ser feito com veículos elétricos da Audi

São Paulo (SP)

A partir de 4 de dezembro, os clientes Black Signature da Latam - a mais alta categoria do programa de fidelidade da companhia - que embarcarem remotamente em Congonhas, em São Paulo, serão levados do portão de embarque até a aeronave a bordo de um Audi e-Tron, um dos veículos elétricos mais modernos da marca alemã. Atualmente, esse serviço é feito por vans executivas tradicionais.

Audi Q8 e-tron, utilitário 100% elétrico da Audi, que a partir de 4 de dezembro levará os passageiros Latam Pass Black Signature dos portões de embarque remoto de Congonhas até as aeronaves da companhia - Divulgação

Ao todo, cinco exemplares do modelo operarão no aeroporto de Congonhas todos os dias da semana, das 6h às 23h. Ao se apresentar em um dos portões de embarque remoto de aeroporto (do 13 ao 22), os clientes Black Signature da Latam serão encaminhados ao transfer especial por um funcionário da companhia.

"Por enquanto, esse serviço é exclusivo em Congonhas, onde 40% das nossas operações são remotas - ou seja, fora dos fingers", explica Paulo Miranda, gerente de clientes da Latam. "O transfer estará disponível aos clientes Black Signature tanto no embarque quanto no desembarque, elevando a experiência de voo deles com a nossa companhia."

"Estamos estreando esse serviço aqui em Congonhas como um projeto piloto, ainda sem previsão de expansão para outros aeroportos", explica Daniel Rojas, CEO e presidente da Audi do Brasil. "Mas a nossa parceria com a Latam é de longo prazo, então é possível que no futuro tenhamos mais novidades como essa."

Para ser um cliente Black Signature e ter acesso ao novo serviço, os passageiros devem se inscrever no Latam Pass, o programa de fidelidade da companhia, e acumular 160 mil pontos qualificáveis ou voar 120 trechos operados pela Latam num período de 12 meses. Voos em cabine premium economy e executiva contam como 2 trechos, e passagens aéreas emitidas com pontos não entram na conta.

Além do transfer de Audi em Congonhas, os clientes da categoria Black Signature têm direito a atendimento especial via Whatsapp, seleção de assentos especiais check-in, embarque e restituição de bagagem preferenciais, seleção de assentos especiais, antecipação ou adiamento de voos no mesmo dia sem custo adicional, acesso a salas VIP da Latam e upgrades de cabine cortesia.

Pegar um ônibus entre o portão de embarque e a aeronave é um inconveniente inevitável para quem viaja de avião - especialmente em aeroportos mais lotados, como o de Congonhas. Por isso mesmo, companhias aéreas do mundo todo tentam melhorar essa etapa da experiência dos seus passageiros, oferecendo uma alternativa mais premium para os seus passageiros mais frequentes.

No aeroporto de Frankfurt, por exemplo, clientes que voam de primeira classe contam com um terminal dedicado e separado do resto do aeroporto. O trajeto entre esse terminal e a aeronave é feito em veículos Mercedes, Porshe Panamera ou Porshe Cayenne. O novo serviço da Latam em parceria com a Audi, entretanto, é o primeiro desta natureza na América do Sul.