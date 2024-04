Festival reúne blocos do Carnaval carioca e paulistano em Ilha Grande

São Paulo

Nos dias 24, 25 e 26 de maio, o município de Ilha Grande, no litoral fluminense, receberá o Festival de Fanfarras da Ilha Grande (FIGA), que reúne blocos carnavalescos da cena carioca e paulistana.

Desfile do bloco Orquestra Voadora no Ibirapuera, no Carnaval de 2024 - Zanone Fraissat/ Folhapress

Se apresentarão na Praça Cândido Mendes, na Vila do Abrãao, as bandas cariocas Orquestra Voadora, Bésame Mucho, Calcinhas Bélicas, Trombetas Cósmicas do Jardim Elétrico, Biquínis de Ogodô convidam Sungas de Odara e, de São Paulo, o Unidos do Swing. A entrada é gratuita.

A apresentação das bandas é na sexta-feira (24). No sábado (25), haverá ainda oficinas para crianças e workshops de instrumentos para o público em geral. No domingo (26), um café da manhã de confraternização encerra o evento.

Festival FIGA - Festival de Fanfarras de Ilha Grande

Quando: 24,25 e 26 de maio

Onde: Vila do Abrãao, Ilha Grande, RJ.

Preço: Gratuito

Classificação: Livre