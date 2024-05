Campos do Jordão e Gramado são os locais ideais para curtir o frio

São Paulo

Quando as temperaturas caem e os casacos começam a sair dos armários, o paulistano tem dois destinos preferidos, aponta a pesquisa Datafolha: Campos do Jordão (SP), com 27%, na serra da Mantiqueira, sempre liderou sozinho, mas neste ano ganhou a companhia de Gramado, 29%, nas serras gaúchas.

A cidade do Rio Grande do Sul ficou numericamente à frente, mas as duas empataram dentro na margem de erro.

Gramado (RS) - Cleiton Thiele/Divulgação

A 180 km da capital paulista e quase 1.700 metros acima do nível do mar, Campos é um verdadeiro parque de diversões invernal. Além de uma ampla rede hoteleira, que inclui hotéis moderninhos e chalés rústicos, a cidade também oferece diferentes passeios para adultos e crianças. É possível andar de trem, pedalinho, cavalo, teleférico e, mais recentemente, até trenó.

Mais ao sul do país, Gramado, a outra campeã, teve sua melhor temporada turística em 2023, quando recebeu cerca de 8 milhões de turistas.

A pesquisa Datafolha aconteceu em fevereiro, muito antes das chuvas que castigaram o estado gaúcho. Mas o resultado demonstra que, tão logo a região consiga se recuperar do desastre, os turistas estarão prontos para curtir a região e suas atrações.

Entre elas estão parques como o NBA Park, um complexo dedicado aos fãs do basquete, e uma unidade do restaurante Chalezinho, onde os fondues são o carro-chefe.

De volta a São Paulo, outra categoria aponta São Roque, a 70 km da capital, como o melhor destino para os amantes do vinho, bebida com cara de inverno —a cidade tem a preferência de 13% dos paulistanos, numericamente à frente do Chile, com 11%, mas ambos tecnicamente empatados.

O principal atrativo da cidade é a Rota do Vinho, que conduz o visitante por dezenas de restaurantes, vinícolas e adegas que sintetizam o melhor da região. É possível, por exemplo, fazer visitas guiadas à vinícolas como a Góes, que conta detalhes da produção da bebida (com degustações), ou simplesmente relaxar em fazendas como a Angola, com almoço e atividades como pedalinho e tirolesa.

SUÍÇA

Para fugir do verão do hemisfério Sul, a Suíça agrada aos paulistanos com um inverno intenso, amenizado por infraestrutura de alta qualidade. Nos Alpes ficam as suas cobiçadas estações de esqui. Entre as opções mais conhecidas, St. Moritz foi uma das regiões pioneiras desse tipo de turismo. Próxima à fronteira com a Itália, chega a -16ºC de dezembro a fevereiro, atmosfera consistente para reter neve. Não à toa, sediou duas Olimpíadas de Inverno. Por lá, quem gosta de esportes no gelo, como snowbord e esqui, encontra mais de 300 km de pistas. A região comporta a montanha mais íngrime do país, a Corviglia.

CANADÁ

O lago Ontário, com seus 18.960 km² de área, congela no inverno canadense. A mudança do estado da água é um prelúdio de que a época dos rinques de patinação chegou. Bem na borda do lago, e com espírito de metrópole, a capital Toronto é o destino ideal para quem procura um frio menos intenso. Na Nathan Philips Square, perto da prefeitura, fica um rinque adornado com luzes, sempre cheio de turistas e locais. Dá para alugar patins e participar da brincadeira. Se quiser acompanhar os profissionais, a cidade é a casa do famoso Toronto Maple Leafs, que joga na Scotiabank Arena, espaço que também abriga os Raptors, da NBA.

Colaborou Matheus Ferreira