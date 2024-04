Conheço os irmãos Juliano e Bruno Mendes, de Blumenau, há mais ou menos 15 anos. Na época, eles ainda tinham cargos executivos na cervejaria Eisenbahn, que haviam vendido para uma grande corporação.

Depois disso, os manos Mendes enveredaram para a produção de queijos. Criaram a queijaria Vermont, em Pomerode, também no vale do Itajaí.

Revelaram-se tão bons nos queijos quanto eram na cerveja.

Na sexta-feira (12), a Vermont ganhou o prêmio máximo do 3º Mundial de Queijos do Brasil, em São Paulo, versão nacional do francês Mondial du Fromage. Foi um desempate nariz a nariz com o centenário gruyère suíço.

O queijo campeão, o morro azul, pode então ser considerado o melhor do mundo. Brasil-il-il!

Ele é um queijo de massa cremosa e casca de mofo branco, como camembert. É bem mais delicado, porém.

O morro azul se inspira em outro queijo suíço, o vacherin. A característica mais marcante desse estilo é a maturação dentro de uma cinta feita com uma placa finíssima de carvalho.

Batatas cozidas com queijo morro azul derretido, receita de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira

Para celebrar a conquista dos amigos catarinenses, fui pesquisar receitas com o queijo vacherin.

Apenas uma receita apareceu na tela. Para minha felicidade, uma receita absurdamente fácil e rápida.

Queijo assado, simplesmente.

Você precisa envolver o queijo no papel alumínio, pois o fundo vai derreter e, se não estiver contido, se espalha. Aí é furar a casca do queijo, jogar um pouquinho de vinho branco –alho é um opcional– e deixar assar por dez minutinhos.

O resultado é um fondue, só que mais gostoso. Assim como o fondue de queijo, você pode comer com pão ou –essa foi a minha escolha– com batatas-bolinha cozidas, esmagadas e fritas no azeite.

Como cada morro azul tem 125 gramas, a porção é individual. Você multiplica por quantas pessoas quiser. Dá para improvisar com brie ou camembert, mas vai ser outra comida completamente diferente.

Por último, mas não menos importante: é uma receita perfeita para ser executada na air fryer.

QUEIJO MORRO AZUL ASSADO

Rendimento: 1 porção

Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 batatas-bolinha

1 colher (sopa) de azeite

1 queijo morro azul

1 dente de alho cortado em dois pedaços

1 colher (sopa) de vinho branco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer

1. Ferva uma panela com água e cozinhe as batatas por 20 minutos (ou até espetar um garfo sem resistência).

2. Aqueça o azeite numa chapa ou frigideira, em fogo baixo. Corte as batatas ao meio e toste o lado plano, sem casca, até dourar.

3. Aqueça a air fryer (ou forno) a 200ºC.

4. Envolva o queijo em papel-alumínio. Espete a tampa várias vezes com um garfo. Insira o alho e regue com o vinho. Asse por dez minutos.

5. Enquanto o queijo assa, amasse a batata com uma espátula de metal e a vire para dourar o outro lado. Tempere com sal e pimenta,

6. Coma mergulhando a batata no queijo derretido, como se fosse um fondue.

