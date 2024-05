Emirates encolhe classe econômica para atender aumento da demanda por assentos premium

Bloomberg

Depois do boom de viagens pós-pandemia, passageiros que viajam a lazer têm comprado assentos mais caros, na parte da frente da cabine —movimento que tem compensado a queda nas viagens corporativas. Aproveitando essa tendência, companhias como a Emirates vem reformulando os interiores de suas aeronaves, inclusive reduzindo a seção econômica em alguns aviões.

A companhia aérea informou nesta semana que a reforma de suas aeronaves widebody da Boeing contará com uma cabine de classe premium maior, com 24 assentos, eliminando os 50 assentos econômicos padrão para dar lugar à seção mais exclusiva. Em entrevista em Dubai, o diretor comercial da Emirates, Adnan Kazim, disse que o padrão de passageiros de lazer fazendo upgrade se estabeleceu firmemente, levando à nova disposição.

A cabine da classe executiva de um Airbus A380 operado pela Emirates - Natalie Naccache/Bloomberg

"A demanda que estamos vendo em premium é ainda mais forte em comparação com a econômica", disse Kazim. "As pessoas agora estão acostumadas a usar a classe premium, não apenas para negócios. É um novo padrão que está surgindo."

A Emirates geralmente oferece layouts de três e quatro classes em sua frota, que consiste predominantemente nos jatos Airbus A380 e Boeing 777. As atualizações da cabine buscam estender a vida útil desses modelos, uma vez que a Airbus parou de fabricar o gigante de dois andares e a Boeing ainda está anos atrás na introdução do novo 777X.

Embora a demanda nos últimos anos tenha sido, em geral, sólida, a Emirates ajustou a capacidade para a China, reduzindo dos maiores superjumbos A380 para os menores 777, disse Kazim. Isso porque as políticas de viagem dentro da China e o conflito no Oriente Médio pesaram nas viagens do país asiático para o final do ano passado, disse ele.

Mais recentemente, a demanda de e para a China voltou, e a companhia está considerando retornar a uma capacidade maior nessas rotas, disse Kazim.