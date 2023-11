Emirates transforma aviões antigos em coleção de malas e acessórios de viagem

São Paulo (SP)

Uma das companhias aéreas mais luxuosas do mundo, a Emirates acaba de lançar uma edição limitada de malas e acessórios produzidas com materiais reaproveitados durante o processo de modernização das suas antigas aeronaves.

Malas, bolsas e acessórios fabricados com materiais reaproveitados no processo de modernização das aeronaves da Emirates - Divulgação

A linha de produtos inclui malas, mochilas, bolsas, porta-cartões, nécessaires, cintos e até sapatos feitos a partir do couro de sofás do lounge dos seus Airbus A380, do alumínio dos encostos de cabeça, de cintos de segurança e dos revestimentos do assento do capitão e da primeira classe.

Cada peça é feita à mão pelos alfaiates da empresa —são 14 no total, responsáveis por consertar e costurar rasgos que aparecem no interior das da companhia, e quatro deles trabalham exclusivamente neste projeto.

Entre esta segunda (13) e sexta (17), alguns itens da coleção estarão expostos ao público no estande da companhia no Dubai Air Show, nos Emirados Árabes Unidos. As vendas, sob encomenda, devem começar em 2024 na loja oficial da companhia, a Emirates Store. Os clientes interessados terão a opção de gravação à laser personalizada em alguns itens. Todo o lucro da coleção será doado a crianças carentes por meio da Emirates Airline Foundation.

Das 16 aeronaves reformadas (incluindo também Boeings 777), mais de 14 mil quilos de materiais já foram separados para a produção da coleção. Cada avião rende até 270 quilos de couro e 627 quilos de tecido de assento para reaproveitamento.

A um custo "multibilionário", o projeto de modernização de aeronaves da Emirates inclui 120 aviões, que ganharão cerca de 4 mil novos assentos de premium economy, 728 suítes de primeira classe reformadas e mais de 5 mil assentos de classe executiva renovados. Todo o projeto levará pelo menos dois anos para ser concluído.