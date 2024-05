Hotel de luxo no meio do deserto releva potencial e desafios da Arábia Saudita como destino turístico

Bloomberg

Um indivíduo de trinta e poucos anos, vestindo um maiô neon, mergulhou para um banho noturno enquanto famílias sauditas se espreguiçavam por perto, resplandecentes em burcas pretas e thawbs nítidos. Ninguém parecia incomodado.

Estávamos encantados com o sol se pondo atrás de imponentes monólitos vermelhos, embalados pela voz de Jane Birkin pairando sobre os alto-falantes externos, antecipando uma refeição de peixe do mar Vermelho assado e legumes. Quando um garçom trouxe a iguaria comemorativa para uma mesa alegre de 20 pessoas, toda a área externa se uniu para cantar parabéns para você.

Apreciando a cidade a partir do mirante de Harrat em AlUla - Jeremy Suyker/Bloomberg

A justaposição foi impactante, considerando que a Arábia Saudita começou a permitir que mulheres dirigissem há apenas seis anos e ainda insiste em horas separadas na beira da piscina para homens e mulheres. Eu havia experimentado isso em Jeddah, onde acabara de mediar um painel em uma conferência da Bloomberg.

Mas é assim que é o Habitas AlUla: um resort que ganha reputação como um oásis de arte, beleza e liberdade criativa para aqueles abertos a descobrir seus encantos neste destino improvável. Sua marca-mãe começou nos lugares mais liberais —criando acampamentos para o Burning Man— e está planejando cinco novas propriedades em toda a Arábia Saudita, além de duas já existentes, apoiadas por 1,5 bilhão de riais (US$ 400 milhões) do reino. Este investimento faz parte do esforço do país para reescrever sua reputação global e dobrar o número anual de turistas para 150 milhões até 2030, um movimento que aumentaria a participação do turismo na economia de 3% para 10%.

O esforço para trazer pessoas para AlUla continua mesmo quando líderes-chave são presos sob acusações de lavagem de dinheiro e a guerra no mar Vermelho faz muito para dissuadir o turista casual. O Habitas foi a primeira marca internacional de sua estatura a abrir na Arábia Saudita; quando fez sua estreia em 2021, suas raízes bacanais o tornaram uma presença inesperado para esta nação muçulmana conservadora. Avance três anos, e ele reflete as lutas e oportunidades que vêm com o desenvolvimento do turismo em uma área tão controversa.

O co-fundador e CEO do Habitas, Oliver Ripley, disse que imaginava que trazer sua marca boêmia para a Arábia Saudita ajudaria a diminuir a lacuna cultural entre as pessoas que vivem em cidades remotas e os viajantes que chegam de centros cosmopolitas. Isso estimularia o diálogo e capacitaria os moradores locais, especialmente as mulheres, fornecendo boas carreiras na hotelaria.

Isso pode não estar se concretizando; muitos funcionários que encontrei eram da África, Ásia ou de outros estados árabes. Apenas 29% dos funcionários do Habitas são contratados localmente, diz um porta-voz.

Os desafios se estendem também aos visitantes. A logística e o custo de visitar esta região selvagem são quase proibitivos –e isso depois de ter tomado a difícil decisão de ir.

Considerações incluem o assassinato em 2018 do jornalista saudita Jamal Khashoggi; que qualquer relação sexual fora do casamento enfrenta uma possível pena máxima de morte, embora a partir de 2019, casais estrangeiros não casados possam compartilhar um quarto de hotel; e a falta de clareza quando se trata da segurança e tratamento de pessoas LGBTQ.

Embora a homossexualidade seja ilegal, comunidades homossexuais ativas, embora discretas, em Riad e Jeddah existem, e conheci viajantes LGBTQ em AlUla que me disseram que se sentiram seguros, mas não estavam especialmente "assumidos". Um deles mencionou que poderiam se sentir menos confortáveis se estivessem viajando com um parceiro. Um porta-voz do Habitas diz que todas as pessoas são bem-vindas nos resorts da marca.

E ainda assim, ao chegar, o viajante intrépido descobrirá que o Habitas AlUla se sente atrativamente liberado. Quando cidades de Tóquio a Tulum podem parecer repletas de turistas, e até mesmo Istambul e Ibiza vendem quinquilharias genéricas, este posto ao longo de uma antiga rota comercial ainda parece inexplorado e cheio de potencial.

Fiquei lá duas noites, e quero voltar. Comparado com AlUla, Tulum poderia muito bem ser a Times Square.

Chegando lá

Demorou cerca de um mês, com a ajuda da Bloomberg, para obter meu visto de entrada única. Embora a Arábia Saudita tenha facilitado as normas de entrada de 60 países com seu programa de eVisa, o processo de aprovação continua difícil. A própria jornada também é longa: AlUla fica a 32 horas de Los Angeles.

As vilas privadas revestidas de madeira no Habitas custam de US$ 800 a US$ 1.200 (de R$ 4.000 a R$ 6.000 por noite; os trailers Airstream, localizados a uma curta viagem de carro dali, começam em US$ 410 (R$ 2.000). Para as mulheres, trazer um lenço de cabeça é inteligente —não apenas por respeito aos costumes locais, mas também para proteger o cabelo e a pele.

Para chegar lá, voe para o aeroporto de AlUla, que tem voos internacionais limitados, mas uma proximidade maior do que o maior aeroporto da cidade sagrada de Medina. Eu voei para este último e encontrei multidões densas de peregrinos idosos fazendo a Hajj em túnicas, sandálias e pochetes.

Turistas no sítio arqueológico de Hegra. A maioria dos restos mortais veio dos nabateus, que reivindicavam Hegra como sua segunda maior cidade depois de Petra - Jeremy Suyker/Bloomberg

Oásis no deserto

AlUla é um oásis ao longo da antiga rota do incenso que ligava a Índia e o Golfo Pérsico à Europa. A parte murada da cidade remonta ao século 6 a.C., mas as casas de tijolos de barro e pedra cor de ferrugem na área antiga foram habitadas até os anos 1980.

O resort Habitas está escondido fora da cidade, entre formações rochosas que se erguem como arranha-céus da cidade de Nova York. Não há grama, apenas areia e uma árvore para pontuar a aridez.

Após uma cerimônia de boas-vindas que incluiu "definir uma intenção" enquanto a fumaça de resina queimada flutuava ao meu redor, um concierge descreveu as atividades oferecidas no local. Elas poderiam muito bem estar fora do cardápio de qualquer hotel boêmio-chique na ilha Holbox, no México: toques tibetanos, treinamentos de trampolim, yoga, banhos sonoros, observação de estrelas. Exceto talvez pela esfoliação Al Tajdid Al Arabi e o equilíbrio de chakras que reservei no centro de bem-estar com Kiki —uma especialista em cuidados holísticos de Ruanda.

De uma perspectiva ocidental, relatos de Habitas AlUla como o Burning Man da Arábia Saudita são exagerados. Não há drogas nem álcool, de acordo com o status proibido dessas substâncias em todo o país —embora a equipe do bar ao ar livre possa preparar para você deliciosos mocktails azuis de coco, abacaxi e suco de laranja e curaçao azul. Aqui, a libertinagem do Burning Man é substituída por conversas, como a noite que passei tomando chá à beira da piscina com um romancista sul-africano e um par de irmãs espanholas que fundaram sua própria empresa de capital de risco. Discutimos a vida em Dubai, as decisões de investimento de Richard Branson, o futuro do blockchain.

Minha vila, uma das 96 na propriedade, incluía um deck privativo sombreado por lona e pontilhado com almofadas e tapetes. O minibar estava repleto de chás gelados e sucos, nozes e frutas secas, chocolate amargo e batatas fritas. O ar condicionado estava soprando cubos de gelo. Os chuveiros, tanto internos quanto externos, eram apenas marginalmente menos convidativos do que a ampla cama adornada com lençóis e travesseiros brancos frescos.

Embora o Wi-Fi seja extremamente rápido, o Habitas AlUla carece das conveniências de muitos resorts, como televisões, serviço de quarto e jornais diários. Na cidade, você encontrará casas rudimentares e Toyotas adaptados, não butiques elegantes ou restaurantes badalados. Fora dos limites do resort, está o mundo real poeirento, não uma experiência de luxo.

É o sentimento de separação que dá a este lugar um ar extra de irrealidade.

Explorando AlUla

O labirinto antigo de AlUla é onde tribos agrícolas viveram por mais de 2.000 anos. Salem, meu guia do dia, havia crescido nas proximidades e estava cursando um diploma em negócios em Nova York antes que a covid-19 o obrigasse a retornar. Passeamos por pequenas vielas onde gerações negociavam, criavam animais e buscavam segurança contra invasores. Comprei pequenas pulseiras tecidas para minhas sobrinhas. Compartilhei leite de camelo (mais doce e mais fino do que o leite de vaca) e biscoitos com pedaços de chocolate com a adorável Bedoor, outra guia local que se juntou a nós.

Então me aventurei até Hegra, o local irmão mais exclusivo e extraordinário de Petra, na Jordânia. Hegra possui mais de 100 túmulos espalhados pela paisagem —cavernas imponentes com águias e serpentes e rostos esculpidos por Nabateus, que talharam os túmulos na rocha assada pelo sol para armazenar seus corpos para o paraíso. Mohammed, um fotógrafo e operador de drone habilidoso, me levou através de arbustos estéreis em seu Land Rover Defender restaurado. Sua família costumava fazer piqueniques lá antes que fosse designado como a primeira propriedade da Arábia Saudita na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco.

Esses especialistas estavam entre aqueles contratados para preencher alguns dos 38.000 empregos que AlUla visa criar como parte do plano do reino para a região contribuir com US$ 32 bilhões para o produto interno bruto e aumentar a população de quase 50.000 para 130.000 até 2035. Vou lembrar por muito tempo o entusiasmo deles em compartilhar sua história e estilo de vida e em querer ouvir sobre a minha. (O hotel organizará tais guias mediante solicitação, embora você possa se aventurar sozinho).

Beleza da tradição

Quanto aos hóspedes do hotel, quando visitei nos dias antes do Ramadã, incluíam um jovem casal alemão e um par de loiras de cinquenta e poucos anos. Um gerente do Líbano me disse que os visitantes árabes, chineses e europeus são abundantes, mas raramente americanos. Cerca de 80% dos hóspedes são sauditas, disse ele. Suspeito que tenha a ver com os receios de visitar um país com histórico de violações dos direitos humanos, assim como a islamofobia básica. Ambos são grandes desafios quando se trata do objetivo da Arábia Saudita de reformular sua imagem.

Como um estrangeiro, é difícil conciliar as atrocidades do país com seus encantos abundantes. É uma mistura de regras de moralidade estrita junto com vasta riqueza e uma nova geração de jovens intensamente motivados a criar uma vida mais aberta. A propósito: Em 27 de março, quando as Nações Unidas nomearam a Arábia Saudita como presidente da comissão da ONU para promover a igualdade de gênero e capacitar as mulheres ao redor do mundo, líderes da Anistia Internacional ao mesmo tempo denunciaram o "abismal" histórico do país de opressão às mulheres. Enquanto isso, a ironia de que a Arábia Saudita tem mais proteções ao aborto do que alguns estados dos EUA não me escapa.

Estou bem ciente de que viajantes estrangeiros privilegiados como eu facilmente permanecem em um conto de fadas selecionado que obscurece um lado mais sombrio. Só posso falar da minha experiência positiva lá, sabendo que é tolo e fútil pintar uma nação inteira com um único pincel.

Aqui está o que eu disse aos amigos quando voltei para casa: Na Arábia Saudita, vi a força e a beleza das antigas tradições relacionadas à família, fé e hospitalidade. Os desafios da chegada; sua estranha e silenciosa distância; seu respeito pelo mundo espiritual e invisível; e até mesmo a falta de álcool só serviram para enriquecer a experiência.

A atividade no Habitas que mais me cativou foi a observação das estrelas. Na minha primeira noite, depois de um jantar de peixe nagel, milho e haloumi grelhado, encontrei meu caminho até um círculo de cobertores e travesseiros vermelho-escuros dispostos ao redor de uma fogueira crepitante. Encostei-me em um cobertor macio e inalei o ar fresco enquanto o guia estelar contava histórias tribais em árabe e inglês. Ele falou de amor, traição e perda que explicavam a origem dos incontáveis milhões de reinos celestiais que cintilavam acima. Parecia muito mais místico do que qualquer acampamento em Tulum, Ibiza, Big Sur ou Joshua Tree que eu já tenha participado.

Na minha última manhã, enquanto subia na Chevrolet de Saleem para minha volta a Medina, me vi desejando mais noites sob as estrelas de AlUla, longe das complicações do mundo moderno e divorciado das dificuldades da nação ao meu redor. A sublimidade intemporal do deserto e a graciosa dignidade das pessoas lá me afetaram profundamente; senti-me calmo, feliz e claro.