Companhia aérea dos EUA terá voos para pets com passagens a partir de US$ 6.000

Bloomberg



Uma nova companhia aérea estadunidense, a Bark Air, terá voos exclusivos para transporte de cães. A partir de maio, os tutores poderão voar em jatos privados com todos os membros da família permitidos na cabine principal do avião. Por trás do anúncio, está a empresa BarkBox, um serviço de assinatura para guloseimas populares para cães.

Cães têm preferência nas aeronaves e podem escolher onde sentar - @barkair/Instagram

Voar com animais pode ser complicado e as opções são limitadas. Se eles forem pequenos o suficiente, é possível levá-los em uma bolsa sob o assento convencional de um avião. Caso contrário, serão colocados em uma caixa e despachados no porão de carga.

Os incidentes são estatisticamente incomuns, mas, frequentemente, cães são enviados para destinos errados ou manuseados inadequadamente pela equipe do aeroporto. Nos Estados Unidos, as mortes de animais relacionadas a companhias aéreas são registradas mensalmente pela Bureau of Transportation Statistics, sendo que entre setembro e novembro de 2023, ocorreram três incidentes em transportadoras.

Como é o voo?

A companhia aérea operará voos semanais de Nova York para Los Angeles em cada direção. Outra rota será quinzenal, de Nova York para Londres. Aeroportos secundários, mais aptos para acomodar voos privados, serão utilizados pela Bark, como Westchester (HPN) em Nova York, Van Nuys (VNY) em Los Angeles e Stansted (STN) em Londres.

As rotas iniciais foram selecionadas por serem as mais movimentadas a partir de Nova York. Para os proprietários de animais de estimação, elas também podem representar viagens essenciais —como mudanças de estado ou país— que não são facilmente realizadas de carro ou navio.

Empresa já atua no ramo de pets - @barkair/Instagram

Para os trechos dentro dos EUA, as tarifas começarão em US$ 6.000 (cerca de R$ 30 mil), sendo que um bilhete inclui um assento para uma pessoa mais um cachorro. Já os voos transatlânticos custam a partir de US$ 8.000 (cerca de R$ 40 mil).

As primeiras partidas estão programadas para 23 de maio, em aviões que acomodam 14 pessoas, mas as reservas da Bark serão limitadas a 10 pessoas para garantir espaço adequado aos passageiros de quatro patas.

Esses, inclusive, podem sentar em qualquer lugar do avião, seja no colo dos donos, no chão ou no sofá do avião. A bordo, um menu específico para cães incluirá "champanhe para cães" — caldo de frango — entre outras guloseimas. E os desarranjos dos animais de estimação serão rapidamente limpos.

A empresa planeja instalar carpetes substituíveis nas aeronaves para manter os aviões impecáveis — e eventualmente criar uma área de recreação a bordo que se assemelhe a um parque para cães.

"Descobriremos se este é um serviço que o mundo quer e valoriza", diz Matt Meeker, diretor-executivo e co-fundador da Bark. "Nossa grande esperança é que esses preços das passagens diminuam ao longo do tempo", completa.