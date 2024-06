São Paulo terá voos diretos para Aruba a partir de dezembro deste ano

São Paulo

O Brasil terá voos diretos para Aruba. A partir de dezembro, a Gol Linhas Aéreas lançará o novo destino internacional, sem escalas, saindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Aruba é uma das ilhas caribenhas fora da rota de furacões, com pouca chuva e calor o ano inteiro. Atualmente, para chegar ao país, é necessário fazer escalas, porém a partir de 18 de dezembro, haverá voos diretos de São Paulo. Assim como saídas de Oranjestad, capital de Aruba.

De Guarulhos, o avião decola às 15h30 e chega ao Caribe às 21h (horário local) — duas horas a menos do que o horário de Brasília. A volta está prevista do Aeroporto Reina Beatrix, em Aruba, às 22h30, com pouso em São Paulo às 5h50. Cada voo dura cerca de 6h30.

Serão até três frequências semanais na alta temporada de verão, com saídas às segundas, quartas e sábados. Já nas baixas temporadas, haverá um ou dois voos, a depender da data (confira abaixo).

A ilha é conhecida por turistas que buscam praias de areias claras e águas transparentes, safáris e kitesurf no mar cristalino. Os cassinos e compras também são uma atração à parte.

As passagens já podem ser emitidas no site da companhia, para os primeiros voos em 18 de dezembro. Saindo do Brasil, os bilhetes custam a partir de R$ 2.531,47. Já o trecho de volta, está disponível por cerca de R$ 1.853,47. (Preços consultados em junho de 2024).

Confira as frequências e os horários dos voos:

São Paulo (Aeroporto de Guarulhos): 15h30

Aruba (Aeroporto Reina Beatrix): 22h30

Altas temporadas:

De 18/12/2024 a 9/3/2025 e 30/6/2025 a 1/8/2025: serão três voos semanais para cada trecho (segunda, quarta e sábado).

Baixas temporadas:

De 10/3/2025 a 27/4/2025 e a partir de 11/8/2025: serão 2 voos semanais (quarta e sábado).

De 28/4/2025 a 29/6/2025: 1 voo semanal (sábado).