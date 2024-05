Miami, nos EUA, é o lugar favorito para compras no exterior

São Paulo

No ano passado, pela primeira vez desde 2019, a Flórida recebeu mais de um milhão de turistas brasileiros. Boa parte visita a região para curtir os parques de diversões em Orlando, é claro, mas a maioria desse fluxo se concentra em Miami, a parte mais cosmopolita do estado –e também a casa da terceira maior comunidade brasileira nos EUA, atrás apenas de Boston e Nova York.

A conexão dos brasileiros com Miami não é assim tão difícil de entender. A começar pelo clima, semelhante ao do Brasil, tropical, que proporciona verão durante o ano todo –e que não se encontra em nenhum outro lugar dos EUA. Tanto que, pela quarta edição consecutiva da pesquisa ViajaSP, a capital da Flórida aparece entre os melhores destinos internacionais de verão, empatada com Cancún, no México, e Caribe num geral.

A novidade desta edição é que Miami também é o destino favorito dos brasileiros para fazer compras no exterior (17%), à frente de Nova York (14%), a segunda colocada. Mas diferente da vizinha Orlando, onde o atendimento já é sempre em português e os outlets dominam o roteiro de gastança, em Miami há opções para todos os gostos –do mais básico ao mais fashionista.

Shopping Brickell City Centre de Miami - Divulgação

Aos que procuram boas pechinchas, os principais destinos em Miami são o Sawgrass Mill e o Dolphin Mall, os principais shoppings de outlets da região.

O primeiro exige um dia inteiro da viagem, pois além de ser gigante, fica a 65km do centro de Miami, bem mais perto de Fort Lauderdale –o que pode ser bom para quem chega à Flórida por este aeroporto. Por lá, além de uma horda de turistas, estão mais de 350 lojas com bons descontos sobre preços já reduzidos, inclusive na seção de grifes, a Colonnade Outlets, com lojas como Vince, David Yurman, Burberry e Prada. Há também diversos restaurantes, um cinema e até uma Target, que resolve as compras menores.

Já o Dolphin Mall é mais perto, a cerca de 20km do centro de Miami. É o único shopping de outlets dentro da cidade, e oferece um bom mix de lojas (como Adidas, Columbia, Nike, Michael Kors e Saks 5th Avenue), restaurantes (como a The Cheesecake Factory e até uma churrascaria brasileira), além de opções de entretenimento que incluem um cinema IMAX e um espaço para shows.

Os viajantes que preferem experiências de compra mais tranquilas ou mais luxuosas não precisam se preocupar tanto com deslocamentos. Em Miami Beach, região mais característica da cidade, há a Linconl Road Mall, boulevard a céu aberto onde é possível encontrar Zara, Macy’s, Nike, H&M, Apple e várias outras marcas e lojas queridinhas do público brasileiro. De outubro a maio, a via também recebe uma feira de objetos colecionáveis e antiguidades a qual é difícil resistir.

Pertinho dali, na Collins Avenue, em um predinho que poderia facilmente ser confundido com um dos vários hotéis art decó da região, fica a The Webster –um paraíso para quem pode gastar, e o melhor "window shopping" para o que não podem. Com três andares, a boutique oferece peças recém-saídas das passarelas, com curadoria de Laure Heriard Dubreuil, empresária francesa que ajudou a colocar Miami no circuito internacional do luxo.

Do outro lado da Biscayne Bay, cruzando a ponte, Miami também oferece boas opções aos fashionistas. No famoso Design District, principalmente, que reúne mais de 170 boutiques de grifes como Gucci, Celine, Dior, Cartier, Fendi e Louis Vuitton, mas também no bairro vizinho, Wynwood, onde o grande barato é sair zapeando pelas lojas de marcas locais, do streetware ao skincare.