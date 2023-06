Como está a Ucrânia 16 meses após o início da guerra?

São Paulo

Qual a situação atual da Guerra da Ucrânia e como o Brasil está envolvido em negociações para que o conflito termine? Para entender melhor o assunto, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter especial Patrícia Campos Mello no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta quinta (15), às 18h.

Como os cidadãos ucranianos estão vivendo suas vidas? Do que se trata o acordo de paz proposto por Lula? Depois de alguns desencontros, a relação do Brasil com a Ucrânia está abalada? A guerra está perto do fim? Estas e mais outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

O Brasil é visto como instrumental para influenciar a América Latina. A Ucrânia precisa do apoio do chamado Sul Global —por enquanto, só potências ocidentais têm enviado armas, imposto sanções à Rússia e declarado apoio explícito a Kiev. Na América Latina, apenas Chile, Uruguai, Costa Rica e Guatemala se posicionaram abertamente a favor do país ora invadido.

