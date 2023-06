Netflix passou dos limites ao cobrar por login extra?

São Paulo

Por que a Netflix mudou sua política de compartilhamento de senhas? Para entender melhor a estratégia do streaming e os direitos do consumidor da plataforma, a apresentadora Isabella Faria conversa com a colunista Maria Inês Dolci no Como é que é?, programa ao vivo diário da Folha, nesta sexta (16), às 18h.

É uma mudança que vale para qualquer plano do streaming? Se o consumidor descumprir alguma regra, pode ter a conta bloqueada? O que alegam os especialistas que são contra essa mudança? Qual o papel do Procon nessa história? A Netflix começou um movimento que deve se estender para outros streamings? Estas e mais outras dúvidas serão respondidas ao longo do programa.

Em virtude da quantidade de consultas recebidas de consumidores a respeito desse comunicado, o Procon-SP notificou a Netflix para prestar esclarecimentos. E está orientando os usuários insatisfeitos a registrar reclamações formais, a fim de que possa avaliar se a forma de cobrança e a tecnologia utilizada para rastrear os acessos estão de acordo com o CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.