O Brasil leva a taça da Copa do Mundo Feminina?

São Paulo

Para comentar a estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, nesta segunda (24), a apresentadora Isabella faria conversa ao vivo com o colunista Juca Kfouri no Como é que é?, às 18h.

Em busca de um título inédito, as brasileiras começam enfrentando a seleção estreante do Panamá no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália.



Pelo mesmo grupo do Brasil, a França (uma das favoritas) estreou com empate contra a Jamaica.

O programa vai debater as chances de vitória do Brasil, os destaques da seleção e a estreia no banco da estrela Marta, 37, além da popularidade do futebol feminino e como isso se reverte em salários para as jogadoras e lucros para clubes.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.