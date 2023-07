Peças históricas devem ser devolvidas aos países de origem?

São Paulo

Objetos de valor histórico levados de seus países durante o período colonial ou contrabandeados em épocas mais recentes estão no centro de uma discussão mundial que prega a repatriação.

É o caso de um manto tupinambá confeccionado no século 17 com penas de guará (pássaro de coloração vermelha), que voltará ao Brasil até o fim do ano.



A peça foi doada pelo Nationalmuseet, em Copenhague, onde ela estava desde 1689. E será recebida e guardada no Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Programa 'Como é que é' fala sobre devolução de peças históricas - Folhapress



Para entender os casos que têm influenciado essa discussão, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo com a repórter Alessandra Monterastelli no Como é que é? desta terça (25).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.