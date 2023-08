Abdias do Nascimento na prisão em 'Submundo' é dica do Painel das Letras; veja

São Paulo

Todo mundo que se importa com segurança pública sabe como é incontornável o debate sobre as prisões. E a biblioteca sobre o tema ganhou uma adição de peso com o livro "Submundo - Cadernos de um Penitenciário", de Abdias do Nascimento.

Nascimento foi um dos grandes intelectuais do último século, conhecido como poeta, ensaísta, ator, artista plástico e articulador do Movimento Negro Unificado. Nessas anotações, editadas agora pela primeira vez na Zahar, ele conta a época em que esteve preso numa cela do Carandiru, em São Paulo, na década de 1940.

