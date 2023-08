Caso Nardoni: O que o documentário da Netflix traz de novo?

Quinze anos após o crime que comoveu o Brasil, o novo documentário da Netflix promete responder a essas questões e revelar detalhes pouco conhecidos da história de Isabella Nardoni. Depoimentos inéditos da mãe e dos avós da criança, que lutam para manter a memória dela viva, entram em cena. Também são ouvidos jornalistas, peritos e advogados de defesa.

O título estreia no dia 17 deste mês, tendo como diretores o cineasta Micael Langer e o documentarista e humorista Cláudio Manoel (ex-Casseta & Planeta).

Para repercutir o documentário e relembrar o caso, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo com o repórter especial Rogério Pagnan no Como é que é? desta quarta (16), às 18h.

