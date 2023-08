Copacabana Palace: como o hotel influenciou a história do Brasil?

São Paulo

O Copacabana Palace chega ao seu centenário com uma história que se mistura à do Brasil, em um bairro que passou de semideserto a fervilhante.

A lista de hóspedes inclui políticos, cientistas, músicos, escritores, nobres e plebeus. Seus nomes estão nas páginas amareladas de um documento histórico ao qual poucos têm acesso, o livro de ouro do hotel. Com fofocas e histórias de alcova, hotel reúne causos de famosos que vão de Lady Di a rei destronado.

Para conversar sobre o icônico hotel carioca, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Maurício Meireles no Como é que é? desta sexta (4), às 18h.

