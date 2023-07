Woody Allen e Polanski terão filmes sem estrelas no Festival de Veneza

São Paulo

Filmes de diretores como David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Wes Anderson, Woody Allen e Roman Polanski serão lançados no Festival de Cinema de Veneza, que está previsto para acontecer no final de agosto.

O evento, um dos mais importantes da indústria, será realizado em meio à greve dos atores e dos roteiristas. Por isso, a organização foi obrigada a retirar da programação a estreia do filme "Rivais", protagonizado por Zendaya.

Woody Allen participa de uma coletiva de imprensa em 2019 - Miguel Medina/AFP

Apesar disso, a programação do festival não sofreu baixas tão significativas, uma vez que contará com nomes de peso de Hollywood.

Um exemplo é o filme "Maestro", obra sobre o lendário compositor Leonard Bernstein, que será vivido na adaptação por Bradley Cooper.

Antes mesmo de estrear, o filme já causou polêmica. Isso porque a Netflix divulgou imagens do longa que foram consideradas antissemitas. Nas fotos, Cooper aparece com uma prótese no nariz, item tido como preconceituoso.

Também serão lançados na competição "Priscilla", de Sofia Coppola, "Origin", de Ava DuVernay, "The Killer," de David Fincher, "The Wonderful Story of Henry Sugar", de Wes Anderson.

Além disso, serão lançados "Coupde Chance," dirigido por Woody Allen e "The Palace", de Roman Polanski. A competição terá ainda o filme "Sem Coração," dos brasileiros Nara Normande e Tião.

O Festival de Toronto também anunciou a sua programação, que contará com filmes dirigidos por estrelas de Hollywood. Estão na lista longas como "Knox Goes Away", de Michael Keaton, "Wildcat", de Ethan Hawke e "Poolman", de Chris Pine. O festival deve acontecer em setembro.