Por que o homem não voltou à Lua? Entenda a atual fase da corrida espacial

São Paulo

A Índia se tornou o quarto país a pousar na Lua, com o sucesso da missão Chandrayaan-3 nesta quarta-feira (23), depois de Rússia (então União Soviética), Estados Unidos e China —que foi a primeira nação a pousar no lado mais distante do satélite, em 2019.

No domingo (20), porém, a primeira missão lunar da Rússia em 47 anos fracassou depois que sua espaçonave Luna-25 perdeu o controle e colidiu com a Lua.



A corrida para explorar e desenvolver os recursos na Lua começou, e a Rússia deve continuar participando dessa disputa. A declaração foi dada nesta segunda (21) pelo diretor-geral da Roscosmos, Yuri Borisov.

Não há, porém, missões tripuladas que pousam na Lua desde 1972. A Nasa tem prevista a missão Artemis 2, que será a primeira com astronautas a bordo e que não vai acontecer antes de pelo menos 2024.

Para entender essas missões não tripuladas, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo com o colunista Salvador Nogueira, nesta sexta-feira (25), às 18h.

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do novo programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.