Qual o saldo para o Brasil da cúpula do Brics?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (23) que uma moeda comum para transações comerciais entre os países do Brics -- grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -- reduziria as vulnerabilidades dessas nações.

"A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimentos entre os membros do Brics aumenta as nossas opções de pagamento e reduz as nossas vulnerabilidades", disse Lula em discurso na sessão plenária de abertura da reunião de cúpula do Brics, realizada em Johanesburgo, na África do Sul.

A definição sobre o eventual crescimento está entre as principais expectativas em torno do relatório final da cúpula, que também pode trazer novidades sobre estratégias de desdolarização das transações no bloco.

