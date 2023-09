O quer ver no streaming: 23 lançamentos de filmes e séries

São Paulo

Veja lista para se entreter com 23 lançamentos que desembarcam nos streamings até o final de setembro.



Já chegaram

"Amor à Primeira Vista"

Comédia romântica baseada em um livro, tem Haley Lu Richardson ("The White Lotus") e Ben Hardy ("Bohemian Rhapsody") como dois jovens que se conhecem num aeroporto, se apaixonam num avião e aí se desencontram em Londres. Será o destino capaz de reconectá-los?

Disponível na Netflix. 90 min.



"Barbie"

Mal deu tempo de sentir saudades e a Barbie de Greta Gerwig e Margot Robbie já pode ser vista em casa.

Disponível para aluguel em Prime Video, Claro tv+, YouTube, Sky, Vivo Play, Watch, Microsoft, e Apple TV. 114 min.

"Belas e Recatadas"

Numa família indiana na Inglaterra, a irmã mais nova que sonha em ser dublê resolve que precisa resgatar a irmã mais velha, que ficou noiva. Com Ritu Arya ("The Umbrella Academy").

Disponível para aluguel em Claro Video, iTunes, Amazon e Google Play. 103 min.

"O Conde"

Premiado por seu roteiro no Festival de Veneza na semana passada, o filme novo de Pablo Larraín ("Spencer", "No") reimagina o ditador chileno Augusto Pinochet como um vampiro infeliz.

Disponível na Netflix. 110 min.

Jaime Vadell em cena do filme 'O Conde', de Pablo Larraín - Pablo Larraín/Divulgação

"Elementos"

Numa cidade onde todo mundo é feito de um dos elementos básicos da natureza (água, fogo, terra e ar), uma foguinha (Ember) e um aguinho (Wade) descobrem o que têm em comum. É o lançamento da Pixar.

Disponível na Disney+. 110 min.

"Em Outros Tempos"

Ao estilo "Fim de Semana", de Andrew Haigh, mas australiano. Um jovem dançarino de origem sérvia vive um romance em 24 horas com o irmão de sua colega.

Disponível para aluguel em Claro Video, iTunes, Amazon e Google Play. 100 min.

"Lutadores"

Docussérie sobre uma academia tradicional de luta livre em Ohio de onde saíram John Cena ("O Pacificador") e Dave Bautista ("Guardiões da Galáxia") que enfrenta uma crise financeira.

Disponível na Netflix. Sete episódios.

"As Mil Vidas de Bernard Tapie"

Minissérie semibiográfica de uma figura polêmica da França: um bilionário de origens humildes que foi ministro de François Mitterrand e preso, condenado por participação num esquema de jogos arranjados de seu time, o Olympique de Marselha.

Disponível na Netflix. Sete episódios.

"The Morning Show"

Bem quando eu achei que tinha me livrado (a segunda temporada foi osso duro de roer), eles me puxam de volta (acrescentam Jon Hamm e Tig Notaro ao elenco da terceira). Com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Os dois primeiros de dez episódios da terceira temporada já estão disponíveis na AppleTV+, com um novo episódio toda quarta.

"A Outra Garota Negra"

A assistente editorial Nella (Sinclair Daniel) é a única mulher negra a trabalhar na editora Wagner, ao menos até a contratação de Hazel (Ashleigh Murray). Inicialmente aliviada em encontrar uma aliada, Nella logo passa a descobrir que coisas estranhas acontecem no escritório e desconfia que a nova colega tem algo a ver com isso. Baseada no livro homônimo (leia sobre ele aqui)

Disponível no Star+. Dez episódios.

"O Ouro"

Minissérie inglesa sobre um mega-assalto ao galpão da Brink’s-Mat em 1983, em que bandidos levaram 26 milhões de libras em ouro, em valores da época.

Disponível na Paramount+. Seis episódios.

"O Pai da Noiva"

A versão original da história de um pai tentando lidar com os preparativos do casamento da filha. Nesta filmagem de 1950, o pai é Spencer Tracy, e a filha, Elizabeth Taylor.

Disponível no Belas Artes à La Carte. 92 min.

"Turismo Selvagem"

Jenna Coleman ("Capitão América: O Primeiro Vingador") e Oliver Jackson-Cohen ("O Homem Invisível") interpretam um casal aparentemente perfeito, até que ela descobre as infidelidades dele. Mas isso não é o importante sobre esta série: o importante é que a música de abertura é "Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)".

Disponível no Prime Video. Seis episódios.

Chegam na próxima semana

"Sex Education"

Quarta e última temporada da divertida série inglesa sobre um terapeuta sexual adolescente e seus colegas de colégio.

Disponível na Netflix a partir de quinta (21). Oito episódios.

"O Sabor do Chá Verde Sobre o Arroz"

Filme de Yasujiro Ozu de 1952 sobre um casal de meia idade que enfrenta uma crise conjugal.

Disponível no Belas Artes à La Carte a partir de quinta (21)

"Ainda Acordados"

Série de comédia romântica sobre dois amigos insones que se falam madrugada adentro. Com Antonia Thomas ("O Bom Doutor") e Craig Roberts ("Red Oaks").

Os três primeiros de oito episódios chegam à AppleTV+ na sexta (22). Os demais estreiam semanalmente, às sextas.

"Cassandro"

Destaque no último Festival de Sundance, conta a história de Saúl Armendáriz, que cria o personagem Cassandro, um lutador de luta livre gay que faz drag, no México dos anos 1990. Com Gael García Bernal ("Diários de Motocicleta"), Roberta Colindrez ("Uma Equipe Muito Especial") e o cantor Bad Bunny.

Disponível no Prime Video a partir de sexta (22). 107 min.

Gael García Bernal (à dir.) e Benito Antonio Martínez Ocasio, o músico Bad Bunny, no filme 'Cassandro' do Prime Video - Alejandro Lopez Pineda/Divulgação

"Perdida"

Filme nacional em que Sofia (Giovanna Grigio), uma jovem moderna que não quer nem saber de se casar, vai parar misteriosamente num mundo que parece saído de um romance de Jane Austen. Lá ela conhece Ian Clarke (Bruno Montaleone) e o resto você já imagina.

Estreia simultânea na Disney+ e no Star+ na sexta (22). 115 min.

"Saint Omer"

Primeiro filme de ficção da documentarista Alice Diop, sobre uma escritora que acompanha o julgamento de uma mulher acusada da morte da própria filha bebê. Premiado em Veneza no ano passado, foi escolhido como o candidato francês ao Oscar, mas não chegou à lista final de indicados.

À partir de sábado (23), no Telecine. 122 min.

Para a última semana do mês

As novidades nas principais plataformas de streaming

"A Incrível História de Henry Sugar"

Curta dirigido por Wes Anderson e adaptado de uma história de Roald Dahl. Com Ralph Fiennes ("O Grande Hotel Budapeste") e Benedict Cumberbatch ("Sherlock)".

Disponível na Netflix a partir de quarta (27). 37 min.

"Flora e Filho - Música em Família"

Mais recente dramédia musical do diretor e roteirista John Carney, especialista em dramédias musicais ("Apenas Uma Vez", "Sing Street", "Mesmo Se Nada Der Certo"). Nesta, Joseph Gordon-Levitt ("(500) Dias Com Ela") passa a dar aulas de violão para Eve Hewson ("Bad Sisters"), uma jovem mãe solteira com um filho adolescente rebelde.

Disponível a partir de sexta (29) na AppleTV+. 97 min.

"Gen V"

Spin-off de "The Boys" sobre a Universidade Godolkin, faculdade de prestígio exclusiva para os super-heróis. Com Jaz Sinclair ("O Mundo Sombrio de Sabrina"), Chance Perdomo ("After: Depois do Desencontro") e o brasileiro Marco Pigossi.

Os três primeiros episódios chegam na sexta (29), ao Prime Video. Os cinco seguintes estreiam semanalmente, às sextas.

"Starstruck"

Terceira e última temporada desta espécie de "Um Lugar Chamado Notting Hill" da comediante Rose Matafeo, em que Jessie (Matafeo), uma mulher comum e meio sem rumo na vida, se apaixona por Tom (Nikesh Patel), um famoso astro do cinema.

Disponível na HBOMax a partir de quinta (28). Seis episódios.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Corrente do Mal"

Filme de terror em que a assombração que persegue os personagens é passada de um para outro após o sexo. Hmm, metáforas!

Disponível na Netflix até quinta (21). 100 min.

"Letra e Música"

Hugh Grant é Alex Fletcher, um artista pop acabado que precisa escrever um novo hit para uma estrela (Haley Bennett). Enquanto sofre para compor, ele conhece Sophie (Drew Barrymore), que o ajuda a vencer o bloqueio criativo.

Disponível na HBOMax até a quinta (28). 104 min.

"Ninja Assassino"

De James McTeigue, o diretor de "V de Vingança", sobre um ninja treinado em um orfanato para se tornar um assassino e que se volta contra seu mentor.

Disponível na HBOMax até a quinta (28). 99 min.

"Magic Mike XXL"

Mike (Channing Tatum) e sua trupe de strippers se reúnem e viajam pela Flórida para uma última dança. Sequência do sucesso de Steven Soderbergh de 2012.

Disponível na HBOMax até a sexta (29). 115 min.