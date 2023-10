Estátua de Nossa Senhora vira atração turística em Aparecida (SP)

Aparecida (SP)

A mulher que vendia água e refrigerante em um carrinho no meio do morro fazia as vezes de agente de trânsito para tentar controlar o sobe e desce de carros cheios de curiosos para conhecer a novidade, no meio da tarde desta quinta-feira (12).

A enorme estátua de Nossa Senhora, inaugurada no último sábado (7), se transformou em atração turístico em Aparecida (a 180 km de São Paulo).

"Pode subir que agora tem vaga para estacionar, de manhã estava pior", afirmava.

Com 50 metros de altura, ela fica no alto de um morro no bairro Itaguaçu, a 3 km da cidade e é visível a 6 km da rodovia Presidente Dutra.

A médica Nádia Moraes, 24, moradora em São Carlos, no interior paulista, levou os pais, de Rio Verde (GO), para ver a estátua de metal que conheceu pela internet, antes mesmo de a família visitar a basílica de Aparecida, no dia nacional da santa.

Ao chegar ao pé da estátua, a médica pediu para fazer uma foto com o autor da obra, o artista Gilmar Pinna, que desde sábado recebe turistas e curiosos diante do gigantesco monumento

Na sequência da fila para selfies com o artista, a mineira Neide Rosana Nicolau Borges chamou a estátua de maravilha religiosa.

"Essa maravilha é sua?", perguntou a moradora de Belo Horizonte ao autor.

Por volta das 15h30, cerca de cem pessoas se espalhavam no terreno onde fica a obra e outras menores. No local havia três viaturas da Polícia Civil.

"Esse lugar, com essa vista [para um outro morro], traz paz espiritual", afirmava Pinna, enquanto explicava detalhes da obra aos curiosos que olhavam a santa debaixo.

Já o policial militar reformado Vivaldo Aparecido Ribeiro, 59, levou um drone para filmar a imagem de cima.

O vídeo ele planeja publicar em suas redes sociais. "É para que as pessoas que fazem o caminho da fé comigo conheçam", afirmou o morador de Taubaté (SP), se referindo a uma rota de peregrinos.

Pinna, que usava uma muleta nesta quinta, deverá se afastar de sua criação a partir desta sexta (3). É que ele terá de passar por uma cirurgia no joelho, por causa de um tombo do andaime que usou na semana passada para finalizar a estátua.

A imagem inaugurada no sábado começou a ser construída em 2017, mas estava barrada pela Justiça, após a Atea (Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos) ingressar com uma ação questionando o uso de recursos públicos na obra e a suposta doação de áreas do município para a construção de monumentos religiosos.

No ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a construção da Estátua de Nossa Senhora, pondo fim ao impasse.

"Só espero que nunca cobrem para entrar aqui. Nossa Senhora não iria gostar", afirmou o autor nesta quinta.