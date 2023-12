O que bombou em 2023?

Na última segunda-feira (11), o Google apresentou uma pesquisa que é feita todos os anos e que destaca os tópicos que registraram um aumento significativo nas pesquisas em 2023.

As categorias abrangem uma variedade de áreas, desde personalidades e eventos até tendências e memes.

O Google indica que a compilação é fundamentada nos temas que tiveram maior crescimento no volume de pesquisas em 2023 em comparação com o ano anterior. Por conta disso, há termos como Kayky Brito, clubes da liga da Arábia Saudita e Coldplay que ocupam a posição de destaque em suas respectivas listas.

Para comentar sobre essa tendência, a apresentadora Isabella Faria conversa nesta sexta-feira (15) com editor de Interação, Naná DeLuca, no Como É que É?.

