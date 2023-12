Flávio Dino pode ser barrado do STF?

São Paulo

Nomeado pelo presidente Lula (PT) para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), enfrentará uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (13).

Durante a sessão, os senadores o questionarão sobre sua gestão no ministério, cargo que ocupava quando ocorreram os ataques às sedes dos três Poderes em 8 de janeiro, além de abordarem episódios de sua trajetória política.



Para entender como será a sabatina, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo nesta terça-feira (12) com o editor de Política, Eduardo Scolese, no Como É que É?.

