Belo Horizonte

Chega ano, passa ano, e eis que já estamos na época em que o Google publica sua tradicional lista de termos que tiveram maior crescimento nas buscas do ano. E é claro que haveria uma categoria dedicada aos nossos queridíssimos memes de 2023.

Quem vê a lista pela primeira vez pode até duvidar de sua eficácia. Isso porque, como explica o próprio Google, a retrospectiva cria um inventário categorizado a partir dos termos de pesquisa que tiveram maior aumento de interesse em relação ao ano anterior.

O 'suquinho de murucujá' do influenciador Arthur Pires e o gatinho-Smurf 'indo ali' foram memes que estiveram em alta em 2023 - Reprodução

Logo, isso não significa, necessariamente, que os memes abaixo foram os mais populares do ano; apenas que eles estiveram em alta e despertaram bastante interesse no sistema de busca em 2023.

Bem, sem mais delongas, vamos aos vencedores da categoria "Virou meme 2023":

Indo ali

Uma curiosa espécie antropomórfica entre um gatinho e um Smurf (ou seria o resultado de uma mistura entre um cogumelo e um Avatar?) ilustra o meme "Indo ali", que figurou entre os termos em alta do ano e viralizou bastante pelo TikTok.

Embora, a princípio, muitas pessoas tenham achado que a imagem teria sido produzida por inteligência artificial, ela é na verdade uma arte criada em 2014 pelo americano Nate Hallinan.

Quase dez anos depois, em abril de 2023, os brasileiros recuperaram a imagem, que já estava se popularizando no leste europeu, e colocaram nela as palavras "Indo ali". "Indo ali almoçar", "indo ali roubar", "voltando dali" e "onde é ali?" foram algumas das variações com mais visualizações no aplicativo da Bytedance.

Por qual motivo? Ninguém até hoje deve entender muito bem.

Bellingham

O segundo destaque é mais recente e também mais compreensível. Entre o fim de outubro e o início de novembro, brasileiros, possivelmente encantados pelo craque britânico Jude Bellingham, 20, meio-campista do Real Madrid, repararam no modo como ele recorrentemente comemora os gols que marca: de braços abertos e peito inflado.

Jude Bellingham comemora gol marcado contra o SSC Napoli durante partida da Liga dos Campeões com o característico gesto conhecido, pelo menos entre os brasileiros, como 'belligol' - Javier Soriano - 29.nov.23/AFP

Não demorou muito para que alguém fizesse a óbvia comparação com a posição defensiva de um animal bastante encontrado por aqui: o nosso tamanduá-bandeira. Nota-se que o termo "bastante" pode ser problematizado, tendo em vista que o animal está em risco de extinção em diversos lugares.

Fake Natty

Essa é para os amantes do fisiculturismo.

Quando o nutricionista e influenciador digital brasileiro Rodrigo Goés vai analisar o "shape" de celebridades nas redes sociais, ele costuma usar expressões em inglês para dizer se esses corpos são naturais ou construídos com a ajuda de hormônios e anabolizantes.

Goés dá seu veredito em tom sério, muitas vezes puxando sua narração para as caricatas dublagens de séries e documentários de suspense. Marcos Mion, para ele, é um "fake natty". Gracyanne Barbosa? "Fake natty"! O jogador Hulk? Natural! Virgínia? "Half natty", ou, como ele diz, "50% natural". "Ela fez uma lipo LAD (Lipoaspiração de Alta Definição), mas isso não tira o mérito dela."

Suquinho de Maracujá

É claro que haveria uma criança no meio dessa lista. Afinal, muitas vezes, sem nem perceber, elas encarnam uma brasilidade natural e descompromissada que logo cai no agrado do povo.

Não foi diferente com o menino Arthur Pires, 6, que resolveu comentar o quão delicioso estava o sabor do seu suco enquanto cantava o sucesso "Papin", de Kevin o Chris e MC Caja. "Ai, sukin de murucuja, ó", ele diz. "Ai que dilícia".

O viral funcionou. Atualmente, Arthur é criador de conteúdo digital, e já acumula 1,3 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 21 mil no TikTok. Ambos os perfis são gerenciados pelos pais.

Segovinha

O próximo destaque também vem do futebol. Mais especificamente, da campanha histórica do Botafogo no Campeonato Brasileiro 2023 — time que se manteve na liderança vantajosa do Brasileirão por diversas rodadas e conseguiu perder o posto na reta final. O resultado todo mundo sabe: o Palmeiras venceu, e o Botafogo acabou ficando no quinto lugar da tabela.

Mas, mesmo diante da derrota, o meme se eterniza. Assim como a música encontrada pela torcida botafoguense para homenagear o jovem paraguaio Matias Segovia, de 20 anos: um remix que se utiliza das batidas e letras do hit "Vai Novinha An An An", do Dj Dyamante e Mano Walter, música que, por sua vez, sampleia o clássico "O Cheiro de Carolina", de Luiz Gonzaga.

Isso para não falar da versão +18 que resolveram criar.

10/10

Como dizer que uma pessoa é exageradamente bonita? Pelo menos na linguagem dos memes, a resposta correta seria "10/10".

Tudo começou em maio de 2016, quando a atriz americana Emily Rudd postou um vídeo em seu canal do YouTube fazendo um tutorial de maquiagem. Em 2017, a comunidade colaborativa South America Memes —ou simplesmente SAM—, retirou um frame desse vídeo e colocou a nota por cima, evidenciando que, no quesito beleza, ela marcaria 10 pontos numa escala de 10.

O sucesso foi tanto que, em terras brasileiras, Rudd passou a ser conhecida como a "10/10 da SAM". O meme, por sua vez, voltou a viralizar neste ano quando usuários perceberam que ela é a atriz que interpreta a personagem Nami na série "One Piece", sucesso da Netflix.

Lá Ele

Gilberto Gil canta que a Bahia lhe deu régua e compasso. Mas o estado é também berço do último meme dessa lista, o "Lá ele". Por lá, a gíria é usada para se defender de declarações que possuem duplo sentido, geralmente envolvendo conotações sexuais.

Uma possível aplicação numa frase seria a seguinte, segundo o Dicionário Informal: "Baiano, você quer ir na ceia de natal lá em casa comer meu peru?", alguém diz. "Lá ele, quero não", o outro responde, se esquivando de dar alguma resposta comprometedora.

Acontece que a expressão se popularizou —nem sempre da forma correta— para fora dos limites do estado, e a Copa do Qatar de 2022 tem alguma relação com isso. Seja pela possível semelhança com a pronúncia do nome do mascote oficial da competição, o "fantasminha" La'eeb, seja pelo duplo sentido de algumas situações em campo.

De lá pra cá, o meme se diversificou e ganhou vida, sendo apropriado nas mais diversas situações.