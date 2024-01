Caso Marielle: o que há de novo nas investigações?

São Paulo

A delação feita pelo ex-policial militar Ronnie Lessa sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes trouxe novo foco para Domingos Inácio Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro).

A participação do ex-deputado estadual nesta questão está atualmente sob investigação da Polícia Federal.

Brazão nega que tenha qualquer envolvimento com o crime e diz não ter nenhum conhecimento sobre a delação de Lessa. Ele pediu, por meio de seu advogado, acesso aos autos do processo, mas afirma que a solicitação foi negada.

O conselheiro diz já ter sido alvo das investigações ao longo dos quase seis anos desde que Marielle foi morta.

Para explicar esses números, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Camila Zarur no Como É que É? desta segunda-feira (29).

