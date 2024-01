Uma epidemia de dengue está próxima?

São Paulo

Informações recentemente divulgadas pelo Ministério da Saúde a respeito da dengue justificam a preocupação de especialistas e da Organização Mundial de Saúde: o ano passado registrou o maior número de mortes pela doença desde o início da série histórica em 2000.

As 1.094 vidas perdidas indicam um aumento de 3,86% em relação a 2022 e de 11% em comparação com 2015, que até então era o terceiro ano com maior número de óbitos.



Para explicar esses números, a apresentadora Isabella Faria conversa com a repórter Stefhanie Piovezan

