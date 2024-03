Como a nova ida à Lua impactará as missões no espaço?

São Paulo



Há meio século, os Estados Unidos conseguiram colocar com sucesso pessoas na Lua. No entanto, desde então, essa tem sido uma tarefa desafiadora para empresas, e até mesmo para países, replicar esse feito.

A Lua apresenta um ambiente hostil, tornando difícil o projeto de espaçonaves capazes de explorar sua superfície. Além disso, a complexidade dessas missões é quase impossível de ser recriada na Terra com a finalidade de testes.

Programa 'Como é que é?' discute como nova ida à Lua impactará missões no espaço - Folhapress

Mesmo assim, em 2023, diversas missões não tripuladas pousaram com sucesso no satélite.

Para discutir o que as novas idas à Lua significam, a apresentadora Isabella Faria recebe Salvador Nogueira no Como É que É? desta sexta-feira (8).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.