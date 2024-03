Como as últimas movimentações da PF afetam Bolsonaro?

São Paulo

O relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso dos cartões de vacina sugere que a fraude pode ter sido perpetrada com o objetivo de promover um golpe de Estado no país e impedir a posse de Lula (PT).

Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) e mais 14 pessoas foram indiciadas pela PF no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas de Covid-19.

Além disso, a divulgação recente de 27 depoimentos fornecidos por militares, políticos e ex-assessores de Bolsonaro fortaleceu a suspeita investigada pela Polícia Federal sobre o envolvimento do ex-presidente em coordenar uma trama no final de 2022 para permanecer no poder e impedir a posse de Lula (PT).

