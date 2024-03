Conheça o livro que García Márquez mandou destruir (e que acaba de ser publicado)

São Paulo

O colombiano Gabriel García Márquez, raro Nobel de Literatura popularíssimo no Brasil e no mundo, deixou um pequeno romance quando morreu, há exatamente dez anos. Só que ele também deixou o seguinte recado aos seus filhos: "Este livro não presta. Tem que ser destruído."

Os herdeiros admitem que a publicação de "Em Agosto nos Vemos" é um "ato de traição" ao pai, que coloca o prazer de seus leitores acima de tudo.

Mas em meio ao debate sobre as vontades do autor, o que importa é que o livro acaba de sair em dezenas de países. No Brasil, a edição da Record vem com a tradução fina de Eric Nepomuceno.

A obra é o assunto da semana no Painel das Letras, série semanal produzida pela TV Folha e apresentada pelo colunista e editor Walter Porto, que indica livros de ficção e não ficção que acabaram de ser lançados.

