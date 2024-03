IR: Quais são as principais mudanças na declaração deste ano?

São Paulo

No primeiro dia de envio do documento, a Receita Federal recebeu mais de 1,5 milhão de declarações do Imposto de Renda 2024. Até a tarde da última sexta-feira (15), já haviam sido encaminhadas mais de 1 milhão de documentos, estabelecendo, assim, um novo recorde.

Uma das novidades do Imposto de Renda em 2024 é a possibilidade de cancelar declarações enviadas indevidamente. Esta nova funcionalidade está disponível para contribuintes que possuem senha no Portal Gov.br, classificados nos níveis prata ou ouro.



Para tirar todas as dúvidas sobre a declaração, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Cris Gercina no Como É que É? desta quarta-feira (20).

