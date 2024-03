Os russos apoiam a reeleição de Putin?

São Paulo

Quando os russos comparecerem às urnas para a eleição presidencial de três dias que se inicia nesta sexta-feira (15), não restará dúvida quanto ao resultado. Vladimir Vladimirovitch Putin, aos 71 anos, será reeleito pela quarta vez, consolidando seu domínio como czar do século 21.

O que permanece incerto é a visão do presidente sobre dois temas entrelaçados: o desdobramento da Guerra na Ucrânia e a situação econômica do país.

Para discutir mais sobre o pleito russo, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter especial Igor Gielow no Como É que É? desta sexta-feira (15).

