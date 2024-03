'Quem atrapalha o trabalho é o machismo', diz antropóloga

São Paulo

"Filho não atrapalha o trabalho. Quem atrapalha o trabalho é o machismo de quem acha que atrapalha", diz a cientista social Carla Cristina Garcia, coordenadora do Núcleo Inanna de Pesquisas sobre Feminismos na PUC-SP.



Para Carla Garcia, o machismo relacionado com o mercado de trabalho formal "tem sido um impedimento para que as moças encontrem trabalhos que remunerem de acordo com a sua formação e que elas possam ter independência financeira no sentido de sair da casa dos pais, ter sua própria casa, viajar, conhecer o mundo".

A antropóloga cita relatos de jovens que são questionadas sobre sua vida pessoal e sua vontade de ter filhos, por exemplo, nas entrevistas de emprego. "O mundo está dando uma guinada à extrema direita, e as primeiras pessoas que perdem direitos em termos de trabalho são as mulheres."

