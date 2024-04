'Investimento não é sua fonte de emoção', diz analista para jovens que querem independência financeira

São Paulo

No último episódio da série "Como Ter Independência Financeira", a repórter especial Teté Ribeiro conversa com a analista Aimée Ibrahim, 23.



"Acabei indo para esse ramo porque eu queria entender por que eu não tinha dinheiro e como eu ia fazer para ter dinheiro", conta ela, que estudou relações internacionais na USP.

A analista Aimée Ibrahim conversa com a repórter especial Teté Ribeiro na série - Dirceu Neto/Folhapress

Para ela, cuidar do dinheiro do futuro começa com entender quanto você gasta e quanto você ganha. E pensar que "investimento não é sua fonte de emoção". "É para ser uma coisa chata, uma coisa tranquila, para você dormir à noite tranquilo."

As reportagens da série "Como Ter Independência Financeira" trazem recomendações de especialistas, como planejadores financeiros e gestores de patrimônio, e depoimentos de quem alcançou esse objetivo.

Os capítulos anteriores da série trataram de endividamento, com Michael Viriato, autor do blog De Grão em Grão, da Folha, e sócio da Casa do Investidor, e etarismo, com o consultor de estratégias Edson Moraes, e de gênero, com a cientista social Carla Cristina Garcia, coordenadora do Núcleo Inanna de Pesquisas sobre Feminismos na PUC-SP.

Todos os vídeos estão disponíveis no canal da TV Folha no YouTube.