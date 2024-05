Vídeo: Primeiro ônibus noturno autônomo do mundo circula pelas ruas da Coreia do Sul

Deutsche Welle

Em Seul, na Coreia do Sul, um ônibus sem motorista circula pelas ruas da cidade à noite. É o primeiro ônibus noturno autônomo do mundo.



O projeto visa enfrentar o desafio do transporte público noturno em meio à queda no interesse pela profissão de motorista de ônibus. "Nossa esperança é de que o ônibus noturno autônomo possa contribuir para revitalização do transporte público", diz Park Sang-Uk, chefe de operações da SUM Inc..



A viagem sem motorista é abordada com cautela. Passageiros usam cintos de segurança e um motorista humano observa o processo. "Notei uma placa na frente do ônibus indicando que se tratava de um ônibus autônomo", conta a passageira Yoonju Cha. "No começo fiquei com bastante medo, mas acho que não é tão ruim quanto pensei."



Uma frota de ônibus noturnos sem motorista ainda é algo distante. No entanto, este ônibus é uma mostra da liderança da Coreia do Sul no quesito direção autônoma.