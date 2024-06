As câmeras corporais da PM são eficazes?

São Paulo

O novo programa de câmeras corporais para policiais militares de São Paulo proposto pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) acumula críticas por permitir que os agentes escolham acionar o dispositivo, função até o momento automática e ininterrupta.

Os equipamentos, considerados parte importante da redução da letalidade policial em São Paulo, também devem ganhar novas funções de comunicação entre os comandos da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo e os policiais em campo.

Porém, uma decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, sobre o cumprimento das diretrizes do Ministério da Justiça para as câmeras corporais na Polícia Militar pelo governo de São Paulo despertou um novo debate entre instâncias federais e estaduais sobre a aplicação do texto.

