Vídeo: Entenda como as ondas de calor afetam a função cognitiva

O calor faz mal ao cérebro. À medida que as temperaturas sobem, os níveis de oxigênio no sangue caem. Isso afeta a função cognitiva. Esse efeito fica ainda pior quando você não dorme bem por causa do excesso de calor.

Pesquisadores comprovaram isso em testes com estudantes. Os que dormiram com ar-condicionado em uma noite muito quente tiveram o desempenho bem melhor em testes na manhã seguinte comparados aos demais.

As altas temperaturas também influenciam o humor. Provavelmente porque muitas proteínas param de funcionar quando o corpo superaquece. Isso ocorre com um importante neurotransmissor, a serotonina. Ela ajuda a regular o sistema que lhe permite descontrair e relaxar. Sem a serotonina, você fica mais agressivo. Essa pode ser uma das razões pelas quais o número de crimes violentos aumenta durante as ondas de calor.