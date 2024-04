O colibri Preço R$ 74,90 (336 págs.) / R$ 52,90 (ebook)

R$ 74,90 (336 págs.) / R$ 52,90 (ebook) Autoria Sandro Veronesi

Sandro Veronesi Editora Autêntica

Autêntica Tradução Karina Jannini

Marco Carrera é um colibri, apelido forjado pela mãe Letizia na infância, quando não crescia de acordo com o esperado para sua idade. Apesar de pequeno, o filho se assemelharia ao pássaro cuja força o faz pairar no espaço —as famosas 70 batidas de asas por segundo, parando com graça no ar, um enorme feito.

Com o tempo a limitação física do jovem é superada, mas o mito materno permanece: Marco passa a vida se equilibrando entre o movimento dos outros e seu desejo de imobilidade. Ele não aprecia solavancos e mudanças.

O escritor florentino Sandro Veronesi, autor de 'O Colibri', que recebeu por duas vezes o Strega - Marco Delogu/Divulgação

"O Colibri" cobre cinco décadas da família Carrera, desde os anos 1970, quando vivem em Florença e passam os verões em uma praia toscana, até um futuro próximo.

Do casamento infeliz de um pai engenheiro com mãe arquiteta nascem Marco e os irmãos Giacomo e Irene. Na maturidade, já médico oftalmologista, o protagonista também vive uma união conflituosa, que gera a filha Adele. Com ela, os laços oscilam entre o carinho paterno e uma estranha simbiose.

Veronesi está alinhado a grandes narradores italianos contemporâneos como o napolitano Domenico Starnone, que igualmente encara a família como grande teatro das emoções, lugar de amor, mas também de disputa e muito ressentimento.

Nascido em 1959 e arquiteto de formação, o escritor florentino recebeu por duas vezes o Strega, um dos maiores prêmios literários italianos. O primeiro, pelo romance "Caos Calmo", de 2007, publicado no Brasil pela Rocco, e o segundo, em 2020, por este "O Colibri", saído um ano antes na Itália e traduzido aqui por Karina Jannini.

Ambos foram adaptados para o cinema, evidenciando a capacidade desses textos funcionarem com fluidez nas grandes telas. Em entrevistas, Veronesi se identifica com a qualidade de narrador, deixando explícito o gosto por contar boas histórias, o que faz com maestria.

Exemplo disso é o talento de orquestrar, ao longo de mais de 300 páginas, a trajetória de inúmeros personagens dentro da estrutura fragmentada do romance, montado a partir de idas e vindas no tempo. Passado, presente e futuro se embaralham, o que confere à narrativa um efeito de leveza, apesar dos episódios de grande dor.

Capa do livro 'O colibri', de Sandro Veronesi - Divulgação

A alternância entre um narrador em terceira pessoa e trechos que reproduzem a intimidade de cartas, emails, listas e mensagens de celular rende belos momentos, surgidos na correspondência entre Marco e a francesa Luisa, paixão de adolescência retomada platonicamente depois de casados com outras pessoas —um amor literário, com direito a selos e canetas-tinteiro, destinado aos fundos de armário e postas restantes, como na canção de Chico Buarque. E temperado pela rivalidade fraterna, tema presente na literatura de todos os tempos.

Perigo à vista, como no excesso de sentimentalismo de algumas passagens. Mas é elegante a escrita de Veronesi, com armas afiadas para driblar o clichê a cada vez que a ironia dá as caras: "Quando os pais morrem, geralmente os irmãos brigam pela herança: seria bom se nós, ao contrário, nos reconciliássemos pela herança. Acima de tudo, seria típico da nossa família funcionar ao contrário".

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

Outra notável habilidade do autor aparece na criação de imagens de grande força, como o fio imaginário nas costas de Adele, as coleções literárias e maquetes do pai, o suicídio de um personagem no mar revolto, a queda do avião de onde escapa o protagonista minutos antes do voo, e sobretudo, sua decisão final.

Nesse admirável afresco, "O Colibri" investiga a condição masculina hoje, convidando a refletir sobre as contradições e mazelas de um país como a Itália (e o Brasil).

É sintomático que em uma cultura de forte tradição patriarcal, em que proliferam discursos racistas e xenofóbicos, o escritor crie uma trama em que os Carrera vejam brotar na quarta geração uma criança negra, a pequena Miraijin.

Depois de crescida ela será uma alegoria da nova linhagem, signo de uma Europa que talvez vislumbre os próximos tempos a partir de novos paradigmas. E, como afirma sua mãe solo Adele, "o homem do futuro é uma mulher".