Qual a data da eleição e quais cargos estão em disputa? Vídeo responde dúvidas sobre as eleições de 2024

São Paulo

O primeiro episódio da série Folha Explica - Eleições 2024 fala sobre as datas do primeiro e segundo turno e quais cargos estão em disputa, perguntas apontadas pelo Google como as mais buscadas em relação ao pleito.

Apresentados pela repórter Victória Cócolo, os vídeos serão publicados semanalmente no canal da Folha no YouTube e em todas as redes sociais do jornal.

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 acontece em todo o país no dia 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será no dia 27 de outubro.

As eleições no Brasil são organizadas em nível municipal, estadual e federal. O pleito municipal, que acontece a cada quatro anos em cada cidade brasileira, existe para que os cidadãos possam escolher quem vai gerir a cidade. Assim, são eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Os partidos tiveram até 15 de agosto para registrar seus candidatos, e agora a campanha eleitoral está oficialmente nas ruas. Os concorrentes podem ser encontrados em sites oficiais como o do Tribunal Superior Eleitoral.

O próximo episódio da série explica quais as responsabilidades de um prefeito, um dos cargos em disputa no pleito.