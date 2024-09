São Paulo

A Academia de Artes e Ciências Televisivas anunciou neste domingo (15) os vencedores deste ano do Emmy Awards, principal premiação dedicada à indústria da televisão nos Estados Unidos.

A lista foi divulgada em cerimônia realizada no Peacock Theater, em Los Angeles. Entre os principais indicados, estavam séries badaladas como "O Urso" e "Bebê Rena".

A série "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", do Disney+, liderou a lista de indicações com um total de 25, incluindo a categoria de melhor série dramática. Produzida pelo canal FX e também disponível no Disney+, a série de comédia "O Urso" seguiu logo atrás, com 23 indicações, incluindo a categoria de melhor série de comédia.

Para discutir se o Emmy Awards é importante para as séries e programas de TV, a apresentadora Priscila Camazano recebe Luciana Coelho, secretária-assistente de Redação, no Como É que É? desta segunda-feira (16).

