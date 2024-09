São Paulo

As pessoas com 60 anos ou mais representavam 15,6% da população em 2023, apontam os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados em agosto.

Segundo a projeção, a proporção de idosos tende a saltar a 37,8% em 2070, mais do que o dobro do patamar do ano passado.

Em termos absolutos, o número de habitantes com 60 anos ou mais era de quase 33 milhões em 2023. A expectativa é alcançar 75,3 milhões em 2070.

Desde 2000, as taxas de fecundidade estão abaixo do nível de reposição. O único estrato da população que segue crescendo é o de pessoas idosas.

Por volta de 2040, a população brasileira terá chegado ao pico e começará a diminuir. Por isso, segundo o médico gerontólogo Alexandre Kalache, fazer com que as pessoas envelheçam de forma ativa e saudável é investir no futuro do país, tornando-o mais produtivo e competitivo.

Para falar qual é a diferença entre idadismo e etarismo, a apresentadora Priscila Camazano recebe Alexandre Kalache, no Como É que É? desta quarta-feira (11).

