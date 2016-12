Jovens presos em protesto anti-Temer são denunciados à Justiça por crimes

O Ministério Público de SP denunciou os 18 jovens detidos durante protesto em setembro contra o governo Michel Temer. A Promotoria pede a condenação sob acusação de formação de quadrilha e corrupção de menores. Os manifestantes foram soltos na época após um juiz considerar a prisão ilegal.

INFILTRADO

O grupo foi preso no Centro Cultural São Paulo antes da manifestação. Na ação foi registrada a infiltração do capitão do Exército Willian Pina Botelho. A instituição diz que o "monitoramento" presencial foi por causa da passagem da tocha paraolímpica, ocorrida no dia na avenida Paulista.

BOLSO

A denúncia do promotor Fernando Soares de Souza diz que o grupo, composto ainda por três adolescentes, se associou para danificar patrimônio e agredir PMs. O documento cita materiais que teriam sido apreendidos, como barras de ferro e máscaras. O grupo diz que eles foram plantados. Pelo pedido, jovens que estavam com itens de primeiros socorros ou só com câmera também poderão ter que responder na Justiça.

FATO OCULTO

Advogados dos manifestantes sempre disseram que as prisões foram baseadas em presunção. A Justiça afirmou que não havia "mínima prova de que todos se conheciam". Segundo a PM, eles foram detidos porque confessaram que praticariam depredação.

TODA FORMA DE AMOR

A denúncia contra a propaganda da Budweiser com um beijo de dois homens foi arquivada pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária). Os dez reclamantes acharam que a cena da campanha "Deixe Que Digam" poderia ser desrespeitosa por ir ao ar em horários com crianças vendo TV. O órgão discordou e encerrou o processo contra a cerveja.

TÁ LIBERADO

O Conar já havia arquivado em 2015 processo contra um comercial da Skol que tinha duas mulheres se beijando.

VOZES EM UNÍSSONO

O coral Madrigal Vozes da Cidade, com regência de Jorge Durães, se apresentou na quarta (21) no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. Alberto Cecconi, Silvana Aparecida, Andrea Bretherick, Angela Calderazzo e Lais Verderame fazem parte do grupo vocal. Luis Fernando Spaziani, gerente de programação do CCBB-SP, esteve na plateia.

JUBILEU DE PRATA

O festival Anima Mundi, que fará 25 anos em 2017, terá no próximo ano, junto com a mostra de cinema, uma exposição retrospectiva com os cartazes, troféus e peças gráficas das edições anteriores. O evento também pretende digitalizar seu acervo e criar uma plataforma em que o público possa acessar filmes de animação pela internet.

DEMANDA ESPECÍFICA

O estilista Sergio K está procurando um funcionário anão para trabalhar em seu escritório, em São Paulo. O anterior, Montanha, que tinha baixa estatura e era seu copeiro havia dois anos, pediu demissão neste mês. "Gosto muito de empregar anões, já que não gosto de trabalhar com pessoas mal-humoradas e até hoje nunca conheci um único anão de mal com a vida", diz o estilista.

PASSANDO O CHAPÉU

A Matilha Cultural promoveu show do MC Sombra e do DJ KL Jay para lançar uma campanha de arrecadação. Passaram por lá, na terça (20), o produtor Zulu Soljah, o designer Ed Lincoln com sua filha Laura Arroyo, o cineasta Ricardo Costa e Anderson Farias. Também participaram do evento Gabriela Yoshimura e Vanessa Castro.

CURTO-CIRCUITO

O auto de Natal da paróquia São Luiz Gonzaga tem apresentações neste sábado (24) às 16h e às 18h. Grátis. A sessão de amanhã, às 13h, será para moradores de rua.

A Posh Club abre as portas da 10ª temporada em Florianópolis (SC) neste domingo (25). As festas se estendem até abril.

O Ateliê Fotô abriu inscrições para seu curso de fotografia autoral e os grupos de estudos. As aulas começam em fevereiro.

com JOELMIR TAVARES, LETÍCIA MORI e BRUNO FÁVERO