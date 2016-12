Delação de João Santana deve detalhar despesas pagas para Dilma Rousseff

A negociação de delação premiada do marqueteiro João Santana com a Operação Lava Jato está em estágio avançado.

Uma das cerejas do bolo, nas palavras de pessoa familiarizada com as conversas de Santana, seria o detalhamento de despesas da ex-presidente Dilma Rousseff que teriam sido pagas por ele, como os serviços do cabeleireiro Celso Kamura.

A Lava Jato há meses recebeu a informação de que a Odebrecht teria repassado valores ao marqueteiro destinados a cuidados com a imagem de Dilma. Na ocasião, a então presidente afirmou que serviços pessoais de Kamura foram pagos por ela, que teria inclusive comprovantes desses desembolsos.

A Copag, que produz jogos de baralho, conseguiu na Justiça uma indenização de R$ 40 mil de um estabelecimento que importava baralhos falsificados com a marca da empresa. Foram apreendidos 57 mil jogos ilegais. Segundo o escritório Siqueira Castro Advogados, que representa a Copag, a empresa aumentou em 25% as medidas para combater a pirataria em 2016, e chegou a treinar fiscais da Receita Federal para apreender mercadorias falsas.

O empresário Marcos Arbaitman, o ex-secretário de Educação de São Paulo Gabriel Chalita e o curador digital da British Library Aquiles Alencar Brayner serão os novos membros do conselho da Biblioteca Mário de Andrade, no ano que vem.

O secretário municipal de Transportes de SP, Jilmar Tatto, que deixa o cargo nesta semana, viaja para os Estados Unidos daqui a alguns dias. Mestre em mobilidade pela USP, ele está concluindo um doutorado também pela universidade e vai disputar uma bolsa de estudos em Harvard. Se passar, Tatto –que está fazendo um curso intensivo de aulas de inglês– só deve voltar de lá em julho de 2018.

O Teatro Oficina encenou pela última vez neste ano, na sexta (23), o espetáculo "Bacantes - Vem Vadiar no Meu Cordão", dirigido por José Celso Martinez Corrêa. Participam da peça atores como Ricardo Bittencourt, Mariana de Moraes, Vera Valdez, Camila Mota e Sylvia Prado. O músico Celso Sim, a cineasta Marina Person, o ator Pascoal da Conceição e o diretor Matias Mariani também estiveram no teatro, no Bixiga.

O SBT desistiu de promover a Silvinho Parade, ação que espalharia 35 estátuas do apresentador Silvio Santos pelo Brasil para comemorar os 35 anos da emissora. Oficialmente, o canal informou que a iniciativa, que contaria com peças de 1,5 m customizadas por artistas e personalidades, foi cancelada por "questões estratégicas". Mas o recuo foi um pedido do próprio Silvio Santos.

"Ele não quer que homenagens assim sejam realizadas pelo SBT, nada que soe como autopromoção", diz Fernando Pelegio, diretor de planejamento artístico da emissora. Silvio, por exemplo, só deu aval à exposição sobre ele no MIS porque a iniciativa partiu do museu. Ele orientou que o SBT não se envolvesse diretamente na produção da mostra.

Celulares foram os itens mais vendidos pelo comércio eletrônico brasileiro neste Natal, segundo o Ebit, que monitora o setor.

Logo depois vieram os livros, seguidos de refrigeradores, televisores e perfumes. A empresa estima que a data tenha movimentado

R$ 7,7 bilhões no total em vendas on-line.

Depois de lançar um livro infantil inspirado pelo filho João Vicente, 4, o ator Lázaro Ramos prepara outra obra, para homenagear a filha Maria Antonia, que faz dois anos em janeiro. "Fiz o 'Caderno de Rimas do João', agora tem que ter o da Maria, pra ela não ficar com ciúme", diz ele. O ator, que acabou de produzir uma série infantil, afirma que tem pesquisado o gênero desde o nascimento dos filhos dele com a atriz Taís Araújo.

A Banda Sinfônica do Exército faz apresentação nesta quarta-feira (28), às 11h, no Espaço Cultural do QG do Comando Militar do Sudeste, no Paraíso.

O Casa Grande Hotel Resort & Spa, em Guarujá, inaugura quarta-feira o Thai Sunset Party, com várias atrações no restaurante Thai.

O Cafe de La Musique Trancoso inaugura nesta quarta-feira o espaço Cafe ao Quadrado, em festa com presença de Alvaro Garnero e Elba Ramalho.