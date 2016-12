Lula diz no PT que deve voltar a presidir o partido em 2017

O ex-presidente Lula já não resiste à ideia de presidir o PT a partir de 2017. Ele comunicou a integrantes do partido que deve aceitar voltar ao cargo.

O NOVO

Lula dizia há alguns meses que a legenda precisava de renovação. E que por isso seu nome não deveria ser considerado para o comando do PT. Houve forte pressão de grupos do partido, que argumentaram que a agremiação precisa de unidade que só o ex-presidente poderia assegurar.

O NOVO 2

O petista, segundo um interlocutor, já estaria até fazendo planos de renovar a direção partidária, convidando quadros relativamente jovens para integrá-la.

NOVOS TEMPOS

Um dos responsáveis pelo projeto que aumentará os limites de velocidade das marginais em janeiro, o futuro secretário de Transportes de João Doria (PSDB), Sérgio Avelleda, defendeu em 2011 a política de redução de velocidades da gestão de Gilberto Kassab (PSD) em outras vias da cidade. Ele não fez referência às vias expressas, que só tiveram velocidade reduzida na gestão de Fernando Haddad (PT-SP).

NOVAS IDEIAS

Avelleda, que é ciclista, falava a estudantes sobre como aumentar a segurança das pedaladas na cidade. "Uma das maneiras de mudar o comportamento [dos motoristas] é a gente ocupar esse espaço [das ruas] e São Paulo tem feito coisas muito interessantes. Pela primeira vez, a prefeitura está dizendo que fluidez não é prioridade e está reduzindo a velocidade das vias", elogiou.

SEM VOLTAR ATRÁS

A assessoria do futuro secretário diz em nota que ele, então presidente do Metrô, "defendeu exatamente o que será praticado na próxima gestão. Não haverá elevação dos limites de velocidade nas vias da cidade. Em alguns pontos pode até haver redução. Isso não se confunde com as marginais, que foram projetadas para ter limites de velocidades maiores".

PRA ZERAR A FILA

A gestão João Doria (PSDB) trabalha com a meta de iniciar os exames do Corujão da Saúde na segunda semana de janeiro. O futuro secretário de Saúde, Wilson Pollara, recebeu do prefeito eleito a missão de chamar, já na semana seguinte à posse, pacientes para os procedimentos em hospitais da rede conveniada, durante a noite. Os agendamentos começam na segunda (2) e vão priorizar instituições na região onde o usuário mora.

DE DOIS EM DOIS

O Canto da Ema fez uma "maratona de forró", com show do músico Mestinho e de vários outros artistas. Também participaram a banda Bicho de Pé, que tem Janaína Pereira como vocalista, e o grupo Rastapé, que tem Jorge Filho entre os integrantes. O produtor cultural Paulinho Rosa, o casal Henrique e Grazielle Paludo, a professora de circo Amanda Gal Tocchio e o músico Leo Rodrigues passaram por lá, na sexta (23).

O MAIS

Com um valor de R$ 29,9 milhões aprovado para arrecadar via Lei Rouanet em 2017, o plano anual do Masp é até agora o projeto com maior valor de captação pela lei de incentivo fiscal autorizado para o ano que vem. Logo atrás fica o plano anual do Instituto Tomie Othake, com R$ 27,6 milhões aprovados.

Divulgação A atriz Nathalia Dill em ensaio para a revista "Marie Claire"

ENGAJADA

No ar em "Rock Story" (Globo), a atriz Nathalia Dill defende as mulheres e a descriminalização das drogas e do aborto em entrevista à "Marie Claire": "Tentaram transformar o feminismo em coisa de mulher chata".

CURTO-CIRCUITO

Pessoas físicas podem contribuir com projetos culturais, com abatimento no IR, até 31/12. Informações: www.doeparacultura.org.br.

A revista "Boa Forma" promove até sábado (31) em Trancoso (BA) uma série de aulas esportivas.

Passageiros da 99 doaram 412 brinquedos para Casa do Zezinho e Instituto Mundo Novo em duas semanas de campanha do aplicativo.

com JOELMIR TAVARES, LETÍCIA MORI e BRUNO FÁVERO