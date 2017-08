O Ministério Público Federal gastou, de 2015 até julho deste ano, cerca de R$ 2,2 milhões só em diárias pagas a procuradores que atuaram na Operação Lava Jato no período. Os valores são desembolsados como verba extra para aqueles que se deslocam de suas cidades de origem para reforçar as equipes em Curitiba.

EM MISSÃO

De acordo com a assessoria da força tarefa, os procuradores lotados em Curitiba também fizeram viagens para outras cidades e países para realizar diligências e colher depoimentos, além de acompanhar buscas e apreensões. Para isso, também receberam diárias.

EXEMPLO

O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima recebeu, por exemplo, R$ 286 mil em diárias de 2015 até agora, além de seus salários regulares. Marcelo Miller, que era braço direito do procurador-geral Rodrigo Janot e deixou a carreira para trabalhar num escritório que prestava serviços para a JBS, recebeu R$ 78 mil em 2016.

CURVA

O valor total das diárias caiu de R$ 895 mil gastos em 2015 para R$ 784 mil em 2016. Neste ano já foram pagos R$ 619 mil.

*

A assessoria da força-tarefa afirma que, de uns tempos para cá, procuradores concordaram em receber menos da metade dos dias efetivamente trabalhados em razão de dificuldades orçamentárias.

NO LUCRO

A assessoria ainda afirma que a Lava Jato é "extremamente" superavitária. "O valor recuperado num período de dez dias, recentemente, chegou quase a R$ 1 bilhão", ressalta.

-

QUEM CONTA UM CONTO

Rita Lee lançou na semana passada o livro "Dropz". O DJ João Lee, filho da cantora, a atriz Mel Lisboa e o estilista Walério Araújo foram ao evento, na livraria Saraiva do shopping Pátio Paulista.

-

REGISTRO

A editora Cobogó publicará um livro com um panorama de 50 anos da artista multimídia Carmela Gross. A obra deve ser lançada em março do ano que vem.

NO TURBO

O mercado brasileiro de compra de ingressos online dobrou de 2012 até 2016. Foi de R$ 1,76 bilhão para R$ 3,5 bilhões, segundo uma estimativa da Ebit.

*

O dado faz parte do relatório Webshoppers 36, que será divulgado pela empresa na quarta-feira (23).

-

VOLTA À POESIA

O músico Arrigo Barnabé e a apresentadora Adriana Couto estiveram na semana passada no lançamento do livro "Troia Canudos", de Jorge da Cunha Lima, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. A curadora Nessia Leonzini e a atriz Bel Kowarick também passaram por lá.

-

CORTE DE GASTOS

A Prefeitura de SP cortou um terço da verba que as escolas municipais recebem pelo PTRF (Programa de Transferência de Recursos Financeiros). Criado por José Serra (PSDB) em 2005, o programa fazia três repasses anuais (de até R$ 30 mil por unidade) que eram administrados pelas Associações de Pais e Mestres. Neste ano, serão feitas apenas duas transferências.

CORTE 2

A prefeitura afirma que a redução já estava prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) aprovada pela gestão Fernando Haddad (PT). E diz que tem como objetivo retomar os três repasses anuais a partir de 2018.

*

A ex-secretária de Educação Nádia Campeão (PCdoB) afirmou que a LOA é "apenas uma previsão, não uma camisa de força" e diz que a gestão atual tem que "assumir responsabilidade pelas suas decisões".

VEM DE LONGE

O Masp trará da Austrália uma obra de Francis Bacon para a exposição "Histórias da Sexualidade", que será aberta em outubro. A pintura "Study From the Human Body" ("Estudo do Corpo Humano", de 1949) virá do museu National Gallery of Victoria, de Melbourne.

-

CURTO-CIRCUITO

O filme "Porto das Monções", de Vicentino Gomez, tem exibição grátis nesta segunda (21), às 18h30, no Cine Olido, pelo o projeto CineClube Show Especial.

A cantora Alcione apresenta nesta terça (22) e quarta (23) o show "Boleros" no Theatro NET São Paulo. Às 21h.

A estilista Martha Medeiros e a primeira-dama Bia Dória lançam a coleção "Sertões" nesta terça (22), às 15h30, no hotel Palácio Tangará.

com BRUNA NARCIZO, BRUNO FÁVERO e JOÃO CARNEIRO