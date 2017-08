FACA E o ex-presidente tem dito a interlocutores que o mais provável é que o PSDB lance Geraldo Alckmin a presidente , e não o prefeito de São Paulo, João Doria. O governador teria mais história e estofo para enfrentar uma campanha e, acima de tudo, a prolongada crise política do país caso seja eleito.

Fernando Henrique Cardoso e João Roberto Marinho, do Grupo Globo, almoçaram no restaurante Ca'd'Oro, na segunda (21).

