Os gateiros vão me entender: você já entrou em uma casa com algum amigo que gosta muito menos de gatos, mas o felino residente se aproximou dele (e não de você!)? Por que, afinal, em um primeiro contato os gatos parecem gostar mais de quem não se importa muito com eles?

A resposta está em nossa postura corporal. Quem gosta de gato tende, claro, a olhar para o animal, admirar sua graça e beleza, caminhar em direção a ele e até se abaixar para acariciá-lo. Quem não gosta de gato ignora a presença do animal, não faz contato visual com ele nem tenta se aproximar.

Agora, veja a cena do ponto de vista do gato. No universo felino, o contato visual é uma mensagem de dominância e até um prenúncio de agressão. É natural, portanto, que o gato perceba o seu avanço e o seu olhar como ameaça.

O que fazer? Evitar essa criatura assustadora e, exercendo a total independência felina, iniciar uma aproximação com um ser que não esteja ali para desafiá-lo: o amigo desinteressado.

Portanto, na próxima visita a um território felino, teste uma mudança de comportamento. Após um breve contato visual com o gato desconhecido, pisque lentamente. Na linguagem felina, piscar devagar é um sinal de calma e confiança.

Depois, retroceda um pouco (se afaste do gato) e se envolva com outros afazeres. Deixe o gatinho decidir interagir com você. Depois que isso acontecer e vocês tiverem estabelecido um contato inicial, aí, sim, você terá a permissão dele para admirá-lo.

*

FESTA NO PACAEMBU

A praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, na zona oeste paulistana, recebe no próximo domingo (27), cães, gatos e seus donos para uma série de atividades que marcam a campanha de vacinação contra a raiva. Haverá opções de serviços, como a possibilidade de imunizar os pets gratuitamente, desfile de cachorros para adoção e passeio.

Saiba mais: das 9h às 13h, na praça Charles Miller

*

A coluna "Bichos" é publicada todos os domingos na "revista sãopaulo"