França anunciará cumprimento dos US$ 100 bilhões para o clima

Paris

Um acerto de contas deve abrir a Cúpula do Novo Pacto de Financiamento, a ser promovida pelo governo da França nesta quinta e nesta sexta-feira (21 e 22). Já na cerimônia de abertura, os franceses devem anunciar o cumprimento da promessa de destinar US$ 100 bilhões para ações climáticas nos países em desenvolvimento.

Emmanuel Macron, presidente da França, em evento em Paris nesta terça (20) - Christophe Petit Tesson/Pool via Reuters

Feita em 2009 pelo bloco desenvolvido, a promessa de arrecadação inclui esforços do setor privado e tinha como prazo o ano de 2020. A partir desse ano, a previsão é de que a destinação de US$ 100 bilhões para o clima se tornaria anual —algo que os países ricos ainda não preveem cumprir.

De acordo com fontes do governo francês, o montante já foi recentemente completado pelo bloco rico. No entanto, falta um sinal verde dos americanos para se confirmar o tom do anúncio em Paris, que ainda pode ser feito de forma menos conclusiva, como uma previsão de cumprimento do valor até a COP28 do Clima, em novembro.

A cúpula convocada por Macron para debate do financiamento climático por líderes mundiais terá a presença do presidente Lula (PT) a partir desta quinta-feira.

A repórter viajou a convite da Embaixada da França no Brasil.