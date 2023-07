Briga por mineração em águas profundas coloca França e Alemanha contra China

Financial Times

A França e a Alemanha estão liderando uma reação contra os planos de permitir a mineração comercial em grande escala no mar profundo, alertando que um esforço apoiado pela China para extrair metais para baterias do leito oceânico pode causar danos duradouros.

Representantes de 168 países membros da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA na sigla em inglês) se reúnem a partir desta segunda-feira (3) em uma maratona de três semanas de negociações sobre a possibilidade de estabelecer as primeiras diretrizes operacionais para a indústria nascente.

As negociações promovidas pelo obscuro órgão intergovernamental, com sede na Jamaica, podem abrir uma corrida para desenvolver áreas do fundo oceânico até agora com proteção especial como "patrimônio comum da humanidade". Países como Coreia do Sul, Rússia e Noruega, juntamente com a China, favorecem o avanço.

Ativistas do Greenpeace protestam contra mineração no fundo do oceano na costa de Manzanillo, no México - Gustavo Graf - 16.nov.2022/Reuters

Os dilemas sobre a suspensão das restrições, debatida desde a década de 1960, tornaram-se mais urgentes devido aos temores de que a escassez de metais para baterias, como cobre e cobalto, possa prejudicar os planos de eletrificação em todo o mundo.

Toby Fisher, um advogado no Reino Unido que prestou consultoria sobre a ISA, descreveu a estrutura jurídica para o leito marinho em águas internacionais como "extraordinária" e comparável apenas às leis que regem a exploração espacial.

"A razão pela qual isso é tão complexo e único é que normalmente o mundo em geral não tem propriedade ou participação em um projeto de desenvolvimento", disse ele. "Mas, em vez de dizer 'os ricos vão atacar isso', os países concordaram com essa estrutura."

Estados céticos como França, Alemanha e Chile estão defendendo uma abordagem mais cautelosa para a liberalização, argumentando que uma pausa na atividade em águas profundas deve ser prorrogada para que regras possam ser acordadas para evitar danos a um ecossistema pouco conhecido.

Louisa Casson, ativista dos oceanos no Greenpeace, disse que "o ímpeto mudou" para manter as restrições. Mas Paris e Berlim estão enfrentando uma batalha difícil para conter os proponentes da mineração em alto-mar, de acordo com as apresentações por escrito feitas antes das reuniões e enviadas ao ISA.

Os diplomatas geralmente têm que concordar com os temas por consenso nas reuniões da assembleia da ISA e precisam obter uma maioria de dois terços para rejeitar quaisquer propostas de mineração comercial que a poderosa comissão legal e técnica do órgão regulador tente aprovar.

Ativistas do Greenpeace usaram polvo inflável em manifestação contra mineração no fundo do mar em frente ao Ministério da Indústria da República Tcheca - David W Cerny - 1º.jun.2023/Reuters

As discussões receberam um prazo pelo uso de uma cláusula arcana na estrutura legal da ISA, que nesta segunda-feira abriu uma nova era para participação nos lucros em águas internacionais —potencialmente obrigando o regulador a dar luz verde a pedidos de mineração comercial a partir dessa data.

A ilha de Nauru, no Pacífico, iniciou esse processo acelerado há dois anos em nome de sua empreiteira, a start-up The Metals Company, com sede em Vancouver (Canadá). Ela prometeu aos investidores que apresentará o primeiro pedido de licença comercial do mundo em águas internacionais até o final deste ano, visando iniciar a produção em 2025.

Antes das reuniões, França, Chile e as repúblicas do Pacífico de Vanuatu e Palau tentaram obter apoio para uma pausa preventiva na mineração em alto-mar até que um conjunto de regras que regem a proteção ambiental, juntamente com um regime de conformidade e inspeção, possa ser acordado pelos estados membros da ISA. Suíça e Suécia apoiaram uma pausa nas últimas semanas.

A Alemanha e a Holanda fizeram recomendações semelhantes em março. Berlim também sugeriu que consultores externos revisem o funcionamento do regulador, uma obrigação legal regular que a ISA está atrasada para cumprir. Alguns diplomatas acusaram o órgão de uma postura excessivamente pró-mineração.

Franziska Brantner, secretária de Estado do Ministério da Economia da Alemanha, disse que seria a favor de ir a um tribunal internacional se um pedido de mineração for acelerado pela comissão legal e técnica da ISA.

A ISA rejeita as alegações de viés pró-mineração e diz que favorece uma abordagem de "precaução". Qualquer decisão de permitir o prosseguimento da mineração recairia, em última instância, sobre os Estados-membros, acrescentou a ISA.

O Reino Unido concentrou-se em pressionar para que um código apropriado seja acordado antes que qualquer mineração ocorra, em vez de impedir que o ISA dê luz verde a solicitações. Isso levou os ativistas a acusarem o Reino Unido de hipocrisia devido ao seu papel na negociação de acordos como o Tratado de Alto-Mar, que no início deste ano comprometeu os países a proteger 30% da terra e dos oceanos até 2030.

"A pergunta certa a se fazer na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos não é 'Devemos encontrar uma maneira de fazer isso?', mas sim 'Você está completamente louco?'", escreveu na semana passada o ex-secretário de Relações Exteriores do Reino Unido William Hague.

Ele alertou que espécies como corais delicados e polvos brancos, "que evoluíram ao longo de milhões de anos, levarão apenas alguns minutos para serem destruídas por máquinas". Hague levantou o espectro da poluição sonora perturbando a vida das baleias, bem como o potencial de propagação de partículas radioativas no fundo do mar.

As negociações sobre os acordos de participação nos lucros para a futura indústria podem ser ainda mais acaloradas do que aquelas sobre meio ambiente.

Os países em desenvolvimento temem que o princípio de compensação consagrado na Convenção sobre o Direito do Mar, segundo o qual os lucros da mineração do fundo do mar são redistribuídos para países com grandes indústrias de mineração terrestre, possa ser diluído na pressa para seguir adiante, dizem diplomatas.

Antes das reuniões, um grupo de países africanos, incluindo a África do Sul, propôs uma taxa efetiva de 45% sobre os lucros da mineração. Isso se compara à proposta da Beijing Hi-Tech Corporation da China de que a taxa de royalties sobre as receitas seja de apenas 2%.

A empresa chinesa argumentou em maio que a ISA deveria se concentrar em atrair capital de risco para "acelerar a exploração de recursos minerais do fundo do mar", em vez de cobrar "impostos e taxas irracionais para aumentar o ônus financeiro das empreiteiras".

Ela também pressionou para que qualquer imposto cubra apenas o produto menos valioso da cadeia de suprimentos, por exemplo, os nódulos ricos em cobalto que, segundo ela, valeriam até US$ 150 por tonelada seca, não o metal processado que poderia chegar a US$ 1.075.

A China é o maior estado membro da ISA a apostar explicitamente que o fundo do mar poderia ajudá-la a prolongar sua influência sobre cadeias críticas de suprimento de minerais, à medida que a produtividade das minas terrestres continua diminuindo.

Ela detém cinco das 31 licenças de exploração, inclusive em uma zona particularmente fértil para metais no oceano Pacífico –mais do que qualquer outro país–, e deve enviar quatro representantes e sete consultores à Jamaica.

"É sabido que a China vê isso como uma forma de conservar seu domínio geoestratégico de minerais", disse um embaixador da ISA. "A atitude geral deles é garantir que a obra esteja avançando o mais rápido possível (...) eles são muito sérios."

Isso atraiu a atenção em Washington. Um relatório da Comissão de Serviços Armados da Câmara no mês passado reclamou sobre as "medidas agressivas e descaradas" da China para dominar a mineração no fundo do mar e pediu ao Departamento de Defesa que considere como isso poderia ser processado domesticamente.

Os Estados Unidos possuem licenças de exploração no Pacífico, mas não são membros da ISA. O grupo de defesa americano Lockheed Martin vendeu recentemente dois contratos de exploração que detinha em nome do Reino Unido.

Enquanto grandes potências disputam o controle do leito marinho, a posição dos países de renda média é mais complexa. O Brasil ampliou recentemente os limites oficiais de sua plataforma continental, de forma que sua área de exploração de metais do fundo do mar não estará mais sob a alçada da ISA.

Mas também está considerando se deve apoiar publicamente uma pausa na mineração em alto-mar, tanto por razões financeiras quanto ambientais. Elza Moreira Marcelino de Castro, enviada do Brasil à conferência, disse que os ministérios relevantes ainda estão debatendo os "muitos interesses em jogo".

Ela acrescentou: "Uma vez que os recursos minerais da área são um patrimônio comum da humanidade, só podemos pensar na exploração mineira se tivermos um mecanismo claro de distribuição de benefícios financeiros e não financeiros".